A Masterpiece | అరవింద్ కృష్ణ ఏ మాస్టర్ పీస్‌ సూపర్ విలన్‌ ఎవరో తెలుసా..?

December 29, 2023 / 05:15 PM IST

A Masterpiece | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అరవింద్ కృష్ణ (Arvind krishna) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఏ మాస్టర్ పీస్‌ (A Masterpiece). సుకు పూర్వజ్‌ దర్శకత్వంలో తెలుగు సూపర్ హీరో మూవీగా వస్తోంది. ఇప్పటికే ఈ మూవీ నుంచి నేనేంటో, నేనెవరో ఇదే.. గేమ్‌ ఆన్‌.. ఈ ఏడాది థియేటర్లలో కలుద్దాం.. అంటూ విడుదల చేసిన లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో అరవింద్ కృష్ణ సూపర్ మ్యాన్ అవతార్‌లో పక్కా వినోదాన్ని అందిచబోతున్నట్టు అర్థమవుతోంది.

తాజాగా ఈ మూవీ విలన్‌ ఎవరో తెలియజేస్తూ కొత్త అప్‌డేట్ అందించారు మేకర్స్‌. ఏ మాస్టర్ పీస్‌లో మనీష్‌ గిలాడా విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. బర్త్‌ డే స్పెషల్‌ లుక్‌ విడుదల చేశారు. ఈ లుక్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సూపర్ విలన్‌ ఎలాంటి షేడ్స్‌లో కనిపించబోతున్నాడనేది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది. ఇప్పటికే ఈ సినిమా నుంచి విడుదలైన ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఏ మాస్టర్ పీస్‌లో బిగ్‌బాస్‌ ఫేం అషు రెడ్డి ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రాన్ని సినిమా బండి ప్రొడక్షన్ బ్యానర్‌పై శ్రీకాంత్‌ కండ్రగుల తెరకెక్కిస్తున్నాడు.

పలు తెలుగు చిత్రాల్లో నటించిన అరవింద్ కృష్ణ గతేడాది రవితేజ నటించిన రామారావు ఆన్ డ్యూటీ సినిమాలో కీలక పాత్రలో నటించాడు. ఈ యంగ్ యాక్టర్‌ మరోవైపు వన్ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో అండర్ వరల్డ్‌ బిలియనీర్స్ (UNDER World Billionaires)లో కూడా నటిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ థ్రిల్లర్ జోనర్‌లో వస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని గగన్‌ గోపాల్‌ ముల్క డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్ ఆన్‌లైన్‌లో హల్‌ చల్ చేస్తోంది. దీంతోపాటు గ్రే.. ది స్పై కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు.

