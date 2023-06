Khatija Rahman | సంగీత దర్శకురాలిగా ఏ.ఆర్ రెహమాన్ కూతురు ఎంట్రీ

June 13, 2023 / 09:35 PM IST

A.r Rahman Daughter | సంగీత ప్రపంచంలో ఏఆర్ రెహమాన్ ది ప్రత్యేక స్థానం. ఇప్పుడంటే కాస్త డల్ అయ్యాడు కానీ.. ఒకప్పట్లో ఆయన సంగీతం ఒక సంచలనం. ఆయన పాటలకు గొంతులు కలపని వారు లేరు. అప్పట్లో ఆయన ఆల్బమ్ క్యాసెట్లు లక్షల సంఖ్యల్లో అమ్ముడయ్యేవి. ఇక రెండు ఆస్కార్లు గెలుచుకున్న తొలి భారతీయుడుగా రికార్డు నెలకొల్పాడు. ఇక ఆయన బాటలో రెహమాన్ పిల్లలు కూడా సంగీత ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు. ఆయన కొడుకు అమీన్ ఇప్పటికే పలు పాటలు, ఆల్బమ్స్ తో అందరికీ సుపరిచితమయ్యాడు. తెలుగులోనూ నిర్మలా కాన్వెంట్ సినిమాలో ఓ పాట పాడాడు. అయితే రెహమాన్ కూతురు ఖతిజా గురించి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఎక్కువగా పరిచయం లేదు.

ఖతిజా రెహమాన్ కూడా తండ్రి స్వర కల్పనలో ఎన్నో పాటలు పాడింది. రోబో సినిమాలోని ఓ మరమనిషి పాటలో చిన్న బిట్ ను ఖతిజానే ఆలపించింది. కాగా తాజాగా ఖతిజా రెహమాన్ సంగీత దర్శకురాలిగా మారింది.‘మిన్మిని’ అనే తమిళ సినిమాతో ఖతిజా రెహమాన్ సంగీత దర్శకురాలిగా పరిచయం కాబోతుంది. తమిళంలో ‘సిల్లు కారుపట్టి’ అనే హిట్ మూవీతో దర్శకురాలిగా మారిన హాలిత షమీమ్ ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తుంది. ఖతిజా సంగీత దర్శకురాలిగా మారుతున్న విషయాన్ని హాలితనే స్వయంగా సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించింది. ఖటీజాతో కలిసి మ్యూజిక్ స్టూడియోలో పాటలు రికార్డు చేస్తున్న ఫొటోను సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది. అసాధారణ ప్రతిభావంతురాలైన ఖటీజాతో కలిసి పని చేస్తుందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఈ మేటి సింగర్ ఇప్పుడు సంగీత దర్శకురాలిగా మారుతోంది. గొప్ప మ్యూజిక్ వినబోతున్నారని ఆమె పేర్కొంది.

So happy to be working with this exceptional talent, Khatija Rahman for #MinMini. The euphonious singer is a brilliant music composer too. Some great music underway! ✨✨@RahmanKhatija @manojdft @Muralikris1001 @_estheranil_ @GauravKaalai @Pravin10kishore @raymondcrasta pic.twitter.com/b9k1YjuxtU

— Halitha (@halithashameem) June 12, 2023