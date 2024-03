March 1, 2024 / 06:51 PM IST

Anweshippin Kandethum | ఈ మధ్య కాలంలో మలయాళ సినిమాలకు తెగ డిమాండ్‌ ఏర్పడుతుంది. ప్రేక్షకులు కూడా మలయాళ సినిమా అనగానే భాషతో సంబంధంలేకుండా సబ్‌ టైటిల్స్‌ పెట్టుకుని మరీ చూస్తున్నారు. ఇక కొందరు టాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులైతే ఏకంగా థియేటర్‌కు వెళ్లి మరీ మలయాళ సినిమాలను చూస్తున్నారు. ఇటీవలే రిలీజైన ‘ప్రేమ‌లు‘, ‘భ్ర‌మ‌యూగం‘, ‘అంజుమ‌ల్ బాయ్స్‘ సినిమాలకైతే ప్రేక్ష‌కులు ఎగ‌బ‌డి మ‌రి థియేట‌ర్‌కు వెళుతున్నారు. ఈ క్ర‌మంలోనే మ‌ల‌యాళం నుంచి వ‌చ్చి హిట్ అందుకున్న తాజా చిత్రం ‘అన్వేషిప్పిన్ కండేతుమ్’ (Anweshippin Kandethum).

మాల‌యాళ స్టార్ హీరో టోవినో థామస్ హీరోగా వ‌చ్చిన ఈ సినిమాను డార్విన్ కురియకోస్ దర్శకత్వం వ‌హించాడు. ఫిబ్రవరి 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన ఈ చిత్రం క్రైమ్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా వ‌చ్చి మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక థియేట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను అల‌రించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా ఈ చిత్రం మార్చి 08 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర‌యూనిట్ ప్ర‌క‌టించింది. మలయాళంతో పాటు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో ఈ చిత్రం స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది.

Anweshanathinaayi varunnu Anand and team 🚔 🔍

Anweshippin Kandethum, coming to Netflix on 8 March in Malayalam, Tamil, Telugu, Kannada and Hindi. #AnweshippinKandethumOnNetflix pic.twitter.com/j80BlUezg4

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) March 1, 2024