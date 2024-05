Kamal Haasan Indian 2 First Single Paaraa Promo Update Is Out

Indian 2 | కమల్ హాసన్‌ ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ప్రోమో లాంఛ్ టైం ఫిక్స్‌

Indian 2 | శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఇండియన్ 2 (Indian 2)లో కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో లాంఛ్‌ చేసిన ఇండియన్‌ 2 నుంచి గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్‌ చేస్తోంది.

May 21, 2024 / 01:45 PM IST

Indian 2 | కోలీవుడ్, టాలీవుడ్‌తోపాటు వరల్డ్‌వైడ్‌గా ఉన్న మూవీ లవర్స్‌, కమల్ హాసన్‌ అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సీక్వెల్ ప్రాజెక్ట్‌ ఇండియన్ 2 (Indian 2). శంకర్ (Shankar) దర్శకత్వం వహిస్తున్న కమల్‌హాసన్ (Kamal Haasan)‌ టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే మేకర్స్ తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో లాంఛ్‌ చేసిన ఇండియన్‌ 2 నుంచి గ్లింప్స్‌ (AN INTRO) సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్‌ చేస్తోంది.

ఇండియన్ 2 నుంచి ఎప్పుడెప్పుడా అని వెయిట్ చేస్తున్న ఫస్ట్‌ సింగిల్ లాంఛ్ అప్‌డేట్‌ వచ్చేసింది. రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ కంపోజ్‌ చేసిన తొలి సాంగ్‌ పారా ప్రోమోను ఇవాళ సాయంత్రం 5 గంటలకు లాంఛ్ చేయబోతున్నాం. ఫుల్ సాంగ్‌ రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు రాబోతుంది. పా విజయ్‌ ఈ పాటను రాశారు. ఫస్ట్‌ సింగిల్‌తో ఇండియన్ 2 దండయాత్ర ఎలా ఉండబోతుందో చూపించేందుకు రెడీ అయ్యాడంటూ సాంగ్‌ అప్‌డేట్ లుక్‌ చూసిన సినీ జనాలు తెగ చర్చించుకుంటున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని జులై విడుదల చేయనుండగా.. రిలీజ్‌ డేట్‌పై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. పాన్ ఇండియా కథాంశంతో రానున్న ఈ చిత్రంలో ఎస్‌జే సూర్య, బాబీ సింహా, సిద్దార్థ్‌, స‌ముద్రఖని, లెజెండరీ కమెడియన్‌ బ్రహ్మానందం, మధుబాల, ర‌కుల్ ప్రీత్ సింగ్, ప్రియా భ‌వానీ శంక‌ర్‌, కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

ఈ చిత్రాన్ని లైకా ప్రొడక్షన్స్ -రెడ్ జియాంట్ మూవీస్‌పై ఉద‌య‌నిధి స్టాలిన్‌-సుభాస్కరన్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు. అనిరుధ్ ర‌విచంద‌ర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన ఇండియన్ 2 ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాయి. ఇండియన్‌ 2 ఆడియో రైట్స్‌ను పాపులర్‌ మ్యూజిక్‌ లేబుల్ సోనీ మ్యూజిక్‌ భారీ ధరకు దక్కించుకుంది.

ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ ప్రోమో లాంఛ్..

ఇండియన్‌ 2 నయా లుక్‌..

இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்! ✨ Senapathy🤞is all set to resurrect with zero tolerance in INDIAN-2. 🇮🇳 Gear up for the epic sequel in cinemas from June 2024. 🤩 Consider it a red alert wherever injustice prevails.🚨#Indian2 🇮🇳

🌟 #Ulaganayagan @ikamalhaasan

🎬… pic.twitter.com/kpzmzetXVQ — Lyca Productions (@LycaProductions) April 14, 2024

ఇండియన్‌ 2 INTRO ..



ఇండియన్‌ 2 ఆయుధం..

భాషల వారీగా..

Actor #KamalHaasan gifts Panerai Luminor watch worth ₹8.77 lacs to #Indian2 director Shankar. pic.twitter.com/WdU8fHUwtG

— Manobala Vijayabalan (@ManobalaV) June 28, 2023

Ulaganayagan #KamalHaasan gifted a watch to director #Shankar after watching rushes of #Indian2 💥 He was very confident that this movie will be a peak of Shankar 🤩🔥 pic.twitter.com/Z9qGFTJJL0 — AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) June 28, 2023

Read Today's Latest Cinema Telugu News