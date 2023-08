August 29, 2023 / 08:05 PM IST

Akkineni Nagarjuna | టాలీవుడ్‌ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) పుట్టినరోజు సందర్భంగా అభిమానులు, ఫాలోవర్లు. నెటిజన్లు, మూవీ లవర్స్‌ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. తాజాగా నాగార్జున హోం బ్యానర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ టీం మెంబర్స్‌ కింగ్ నాగార్జునకు సర్‌ప్రైజ్‌ విషెస్ అందించారు. మమ్మల్ని ఎప్పుడూ గైడ్ చేస్తూ.. మాలో స్ఫూర్తిని నింపుతున్న కింగ్ నాగార్జున సార్‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ టీం ప్లకార్డ్స్ ప్రదర్శిస్తూ విషెస్‌ అందించారు. ఇప్పుడీ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

ది ఘోస్ట్‌ సినిమాతో ఈ ఏడాదిప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన నాగార్జున ఆశించిన స్థాయి సక్సెస్ అందుకోలేకపోయాడు. ఇక బర్త్‌ డే (Birthday) సందర్భంగా విజయ్ బిన్ని దర్శకత్వంలో చేస్తున్న కొత్త సినిమా టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌ను అందించి అభిమానులను ఖుషీ చేస్తున్నాడు. శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి నా సామి రంగ టైటిల్‌ ఫిక్స్‌ చేశారు. నాగార్జున లాంగ్ హెయిర్‌లో స్టైలిష్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ.. సందడి చేస్తున్నాడు. మరోవైపు ధనుష్‌ స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న D50లో కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు నాగ్‌. బర్త్‌ డే విషెస్ తెలియజేస్తూ ధనుష్ టీం ఈ విషయాన్ని ప్రకటించింది.

కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని నా సామి రంగ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా పరిచయం కాబోతున్నాడు. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు. కొంతకాలంగా సరైన బ్రేక్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న నాగార్జున ఈ సారి ఎలాంటి సబ్జెక్ట్‌తో వస్తున్నాడోనని ఆసక్తిగాఎదురుచూస్తున్నారు అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ టీం సర్‌ప్రైజ్‌ ఇలా..

