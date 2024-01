January 11, 2024 / 03:13 PM IST

Annapoorani Movie | కోలీవుడ్ లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార న‌టించిన తాజా చిత్రం ‘అన్నపూరణి’ ప‌లు వివాద‌ల‌కు దారి తీస్తున్న‌ విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా రాముడిని కించపరిచేలా, ల‌వ్ జీహాద్‌ను ప్రోత్సహించేలా ఉందంటూ శివసేన మాజీ నేత రమేశ్ సోలంకి మహారాష్ట్ర పోలీసుల‌కు ఫిర్యాదు చేశాడు. అలాగే ఈ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ చేస్తున్న నెట్ ఫ్లిక్స్‌పై కూడా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు. అయితే హిందువుల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా ఉందని ఈ సినిమాపై ఆరోప‌ణ‌లు రావ‌డంతో నెట్‌ఫ్లిక్స్ కూడా ఈ సినిమాను త‌న ప్లాట్‌ఫామ్ నుంచి తొల‌గించింది. ఇక ఈ సినిమాను నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి డిలీట్ చేయ‌డం వ‌ల‌న ఈ విష‌యాన్ని కొంద‌రు స‌పోర్ట్ చేస్తుండ‌గా.. మరికొంద‌రు వ్య‌తిరేకిస్తున్నారు.

ఇదిలావుంటే.. నెట్‌ఫ్లిక్స్ నుంచి డిలీట్ అయిన ఈ చిత్రం తాజాగా కొత్త ఓటీటీని వెతుక్కుంది. సాత్ ఇండియ‌న్ సినిమాల‌కు చెందిన ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం సింప్లీ సౌత్‌ (Simply South)లో ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు.

With sweet, kaaram, and all ingredients. With fun, drama, and all emotions.#Nayanthara‘s #Annapoorani is streaming now on Simply South. 🥘

▶️ https://t.co/VFRq68X7rK pic.twitter.com/XSacB54v1F

— Simply South (@SimplySouthApp) January 11, 2024