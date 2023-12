December 24, 2023 / 04:15 PM IST

Nayanthara | కోలీవుడ్ లేడి సూపర్ స్టార్ నయనతార తాజాగా న‌టించిన చిత్రం ‘అన్నపూరణి’ (Annapoorani). న‌య‌న్ కెరీర్‌లో 75వ సినిమాగా వ‌చ్చిన‌ ఈ చిత్రాన్ని నీలేష్ కృష్ణ (Nilesh Krishna) ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. ఎస్. ఆర్.రవీంద్రన్ సమర్పణలో, నాస్ స్టూడియోస్ -ట్రైడెంట్ ఆర్ట్స్, జీ స్టూడియోస్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. ఇక ఈ సినిమా డిసెంబ‌ర్ 01న ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. పాజిటివ్ టాక్‌తో ఈ మూవీ ప్ర‌స్తుతం థియేట‌ర్‌ల‌లో స్క్రీనింగ్ అవుతుంది. అయితే ఈ సినిమా విడుద‌లై నెల‌ రోజులు కూడా కాకముందే ఓటీటీ డేట్ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్ వేదిక‌గా డిసెంబర్ 29 నుంచి ఈ సినిమా త‌మిళం. తెలుగు, క‌న్న‌డ‌. మ‌ల‌యాళంతో పాటు హిందీ భాష‌ల్లో స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఇక మూవీలో జై, సత్యరాజ్, అచ్యుత్ కుమార్, కెఎస్ రవికుమార్, సురేష్ చక్రవర్తి సహా పలువురు నటీనటులు కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి సత్యన్ సూర్యన్‌ సినిమాటోగ్రఫీ అందిస్తుండ‌గా.. థమన్ సంగీతం అందిస్తున్నారు.

Unga vayirum manasum neraika oru delicious movie oda varanga namma Lady Superstar😍#Annapoorani is coming to Netflix on 29 Dec in Tamil, Telugu, Malayalam, Kannada and Hindi.#AnnapooraniOnNetflix pic.twitter.com/py82y1imn4

— Netflix India South (@Netflix_INSouth) December 24, 2023