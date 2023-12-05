Animal The Film | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్బీర్కపూర్ (Ranbir Kapoor) నుంచి సినిమా వస్తుందంటే బాక్సాఫీస్ రికార్డుల గురించే అంతటా చర్చ నడుస్తుంది. తాజాగా ఈ స్టార్ హీరో టైటిల్ రోల్లో వచ్చిన చిత్రం యానిమల్ (Animal). అర్జున్ రెడ్డి, కబీర్ సింగ్ ఫేం సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) దర్శకత్వం వహించిన ఈ మూవీలో కన్నడ భామ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్ పోషించింది. యానిమల్ డిసెంబర్ 1న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదలైంది.
అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా కలెక్షన్ల విషయంలో ఏ మాత్రం తగ్గేదేలే అంటోంది యానిమల్. రోజురోజుకీ టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తోంది. ఈ చిత్రం నాలుగు రోజుల్లో (సోమవారం నాటికి) వరల్డ్ వైడ్గా రూ.425 కోట్లు రాబట్టిందని తాజా అప్డేట్ బయటకు వచ్చింది. బాక్సాఫీస్ వద్ద యానిమల్ నయా మిషన్ బ్లాస్ట్ భారీ రేంజ్లో జరిగిందని లేటెస్ట్ వసూళ్లతో అర్థమైపోతుంది. మరి రాబోయే రోజుల్లో ఇంకెన్ని వసూళ్లు రాబడుతుందనేది చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు, ట్రేడ్ పండితులు.
యానిమల్ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్ అంచించిన మ్యూజిక్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ మెయిన్ హైలెట్గా నిలిచిందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో అనిల్ కపూర్, రణ్బీర్కపూర్ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమా రేంజ్ను మరో లెవల్కు తీసుకెళ్లాయి. యానిమల్ పోస్టర్లు, గ్లింప్స్, టీజర్, ట్రైలర్.. ఇలా ప్రతీ ఒక్కటి సినిమాపై అంచనాలు భారీగా పెంచేశాయి. ఈ చిత్రంలో బాబీ డియోల్, అనిల్ కపూర్ కీలక పాత్రలు పోషించారు. పవర్ ఫుల్ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా, బలమైన ఫ్యామిలీ ఎమోషన్స్తో సూపర్ థ్రిల్ అందించేలా సాగిన యానిమల్ చిత్రాన్ని భూషణ్ కుమార్, ప్రణయ్ రెడ్డి వంగా, కృషన్ కుమార్, మురద్ ఖేతని నిర్మించారు.
#Animal roars triumphantly as it conquers the pivotal Monday challenge with a total collection of 425 CR in 4 Days, solidifying its status as a BLOCKBUSTER hit!🔥🔥#AnimalTheFilm @AnimalTheFilm @AnilKapoor #RanbirKapoor @iamRashmika @thedeol @tripti_dimri23@imvangasandeep… pic.twitter.com/kKg2dUQZZI
— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) December 5, 2023
రణ్బీర్కపూర్కు రష్మిక కన్నడ, తెలుగు పాఠాలు ఇలా..
Rashmika is teaching telugu and Ranbir is speaking in a cute way as always 😍#RanbirKapoor #RashmikaMandanna pic.twitter.com/5ymeRByNNu
— 𝙑amsi ♪ 💔 (@RKs_Tilllast) November 22, 2023
SUPERSTAR #RanbirKapoor and #RashmikaMandanna For The Shoot of Indian Idol. pic.twitter.com/Efv8TjKLGU
— 🐰 (@rksbunny) November 22, 2023
Paps and their requests 😂👏🏻
Learning from them to make effective use of ‘mauke pe chauka’ and asked #RashmikaMandanna and #RanbirKapoor to talk something in ‘kannada’ but guess what, these two are not making sure to make the paps happy today, so there it goes!! 😍
Are you… pic.twitter.com/k7S4Al2ag4
— Pinkvilla (@pinkvilla) November 22, 2023
Rashmika and Kannada ❤️.
Wherever she goes she never forget her kannada ☺️.
Proud Kannadathi @iamRashmika #RashmikaMandanna pic.twitter.com/rHdo95N9w8
— SriPriya ❤️ (@JoshiSripriya) November 22, 2023
దుబాయ్లో యానిమల్ ప్రమోషన్స్..
Confirmed: #AnimalTheFilm trailer will be showcased at #BurjKhalifa, Dubai tomorrow! #AnimalTrailer
Kal hoga bawaal 😈🪓#RanbirKapoor #BobbyDeol #AnilKapoor #SandeepReddyVanga #RashmikaMandanna #Animal pic.twitter.com/iqQesk0M8y
— Bollywood Talkies (@bolly_talkies) November 16, 2023
నాన్న నువ్ నా ప్రాణం లిరికల్ సాంగ్..
Satranga సాంగ్..
తెలుగు వెర్షన్ సాంగ్..