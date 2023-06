June 11, 2023 / 12:03 PM IST

Animal Movie Pre-Teaser | ఇండియన్ సినిమా హిస్టరీలోనే ది మోస్ట్ వైలెంట్ సినిమాగా తెరకెక్కుతున్న మూవీ ‘యానిమల్’. ఒక్క పోస్టర్ తోనే సినిమాపై తిరుగులేని హైప్ వచ్చిందంటే ఆశా మాశీ కాదు. ఆ మధ్య కబీర్ సింగ్ రిలీజయ్యాక సందీప్ రెడ్డి వంగా ఓ ఇంటర్వూలో అందరూ కబీర్ సింగ్ ను వైలెంట్ ఫిలిం అంటున్నారు. అసలైన వైలెంట్ సినిమా అంటే ఏంటో నా తర్వాతి సినిమాలో చూపిస్తా అని బోల్డ్ స్టేట్ మెంట్ ఇచ్చాడు. చెప్పినట్టుగానే అసలైన వైలెంట్ ఫిలిమ్ చూపించబోతున్నట్లు పోస్టర్ తోనే స్పష్టం చేశాడు సందీప్ రెడ్డి వంగా. అర్జున్ రెడ్డితో టాలీవుడ్ లో ట్రెండ్ సెట్ చేసిన సందీప్ రెడ్డి.. ఆ తర్వాత అదే సినిమాను హిందీలో రీమేక్ చేసి అక్కడ కూడా ట్రెండ్ సెట్ చేశాడు. ఇక ఇప్పుడు రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌ తో యానిమాల్ అనే వైలెంట్ యాక్షన్ సినిమా చేస్తున్నాడు. మరో రెండు నెలల్లో విడుదల కానున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ పనులు జరుపుకుంటుంది.

తాజాగా చిత్రబృందం ఈ సినిమా ప్రీ టీజర్ ను రిలీజ్ చేసింది. లేటెస్ట్ గా రిలీజైన ప్రీ టీజర్ వేరే లెవల్లో ఉంది. మాస్క్ పెట్టుకుని ఉన్న ఒక గ్రూప్ ను గొడ్డలి పట్టుకుని నరకుతూ భీభత్సం సృష్టించాడు. ప్రీ టీజర్ తోనే సినిమాపై తిరుగులేని హైప్ ఏర్పడింది. త్వరలో టీజర్ ను రిలీజ్ చేయబోతున్నట్లు చిత్ర యూనిట్ తెలిపింది. సినిమా రిలీజ్ కు రెండు నెలల టైమ్ ఉందని చెబుతూ ఈ సినిమా ప్రీ టీజర్ ను రిలీజ్ చేశారు.

