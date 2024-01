January 7, 2024 / 03:13 PM IST

Animal Movie | యానిమ‌ల్ సినిమాపై ప్ర‌ముఖ బాలీవుడ్ ర‌చ‌యిత జావేద్ అక్త‌ర్ విమ‌ర్శ‌లు గుప్పించిన విష‌యం తెలిసిందే. రీసెంట్‌గా ఔరంగాబాద్‌లో ఓ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్‌లో పాల్గొన్న జావేద్ అక్తర్ ప్రస్తుత సినిమా పరిస్థితుల గురించి ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఇటీవల బ్లాక్ బస్టర్ అందుకున్న యానిమల్ సినిమాను పరోక్షంగా ప్రస్తావిస్తూ.. ఇలాంటి సినిమాలు భారీ విజయాన్ని నమోదు చేయడం ప్రమాదకరమని తెలిపాడు. ఈ సినిమాలో ఒక సీన్‌లో హీరో తన ప్రేమను నిరూపించుకోవడానికి హీరోయిన్ ను బూట్లు నాకాలని అడగడం, అలాగే మరోక సీన్లో మహిళలను చెంపదెబ్బ కొట్టడం సరైనదేనని చెప్పడం వంటివి ఉంటాయి. అయితే ఇలాంటి సీన్లు ఉన్నప్పటికీ ఆ సినిమా సూపర్ డూపర్ హిట్ గా మారిందని ఇలాంటి చిత్రాలను ప్రేక్షకులు ఎలా హిట్ చేస్తున్నారో అర్థం కావడం లేదని జావేద్‌ అక్తర్‌ అభిప్రాయపడ్డారు. సమాజానికి ఇది ఎంతో ప్రమాదకరం అని ఆయన ఆందోళన చెందారు.

అయితే ఈ వార్త‌ల‌పై యానిమ‌ల్ టీమ్ ఘాటుగా స్పందించింది. జావేద్ అక్తర్‌ను ట్యాగ్‌ చేస్తూ ట్వీట్ చేసింది. మీలాంటి గొప్ప రైట‌ర్ ‘జోయా, రణ్‌వీర్‌ మధ్య జరిగిన ద్రోహాన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోతే మీ కళ అంతా ఒక పెద్ద అబద్ధం. ఒక‌వేళ ఇదే డైలాగ్ ఒక అమ్మాయి చెప్పివుంటే మీరు దాన్ని ఫెమినిజం పేరుతో సెల‌బ్రేట్ చేసుకునేవాళ్లు. లింగ భేదమనే రాజకీయాల్లో ప్రేమకు విముక్తి కల్పించండి. అప్పడే వారిని ప్రేమికులు అంటారు. ప్రియురాలు మోసం చేసి.. అతనికి అబద్ధం చెప్పింది. అందుకే ప్రియుడు షూ నాకమని అన్నాడు’ అంటూ రిప్లై ఇచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతుంది.

Writer of your calibre cannot understand the betrayal of a lover (Between Zoya & Ranvijay) then all your art form is big FALSE 🙃 & If a woman (betrayed and fooled by a man in the name of love) would have said “lick my shoe” then you guys would have celebrated it by calling it…

— Animal The Film (@AnimalTheFilm) January 7, 2024