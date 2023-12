December 24, 2023 / 04:18 PM IST

Animal | బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో రణ్‌బీర్‌కపూర్‌ టైటిల్‌ రోల్‌ పోషించిన చిత్రం యానిమల్‌ (Animal). సందీప్ రెడ్డి వంగా (Sandeep Reddy Vanga) డైరెక్షన్‌లో కన్నడ బ్యూటీ రష్మిక మందన్నా ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషించింది. డిసెంబర్‌ 1న హిందీతోపాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద సూపర్ హిట్ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతూ.. కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తుంది. యానిమల్ రన్‌టైం 3 గంటల 21 నిమిషాలు అని తెలిసిందే.

కథానుగుణంగా ఎలాంటి కాంప్రమైజేషన్‌ లేకుండా సినిమా తెరకెక్కించిన సందీప్ రెడ్డి వంగా ఏ మాత్రం భయపడకుండా లెంగ్తీ రన్‌టైంతోనే సినిమాను విడుదల చేశాడు. అయితే థ్రియాట్రికల్‌ వెర్షన్‌లో మరికొంత సమయం సినిమా ఉండగా.. సెన్సార్‌లో తీసేశారు. అయితే ఈ సీన్లను మిస్సయిన వారి కోసం ఇంట్రెస్టింగ్‌ అప్‌డేట్ యానిమల్ డైరెక్టర్ నుంచి బయటకు వచ్చింది.

ఓ ఇంటర్వ్యూలో యానిమల్‌ అదనపు పుటేజీ (నిడివి) గురించి చెప్పాడు. యానిమల్‌ థ్రియాట్రికల్‌ రిలీజ్‌లో 8-9 నిమిషాలు కట్‌ చేశామన్నాడు. అయితే ఈ కట్‌ వెర్షన్‌ను ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాంలో చూపించబోతున్నామని అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌కు చూపిస్తామని హామీనిస్తున్నట్టు చెప్పాడు. ఈ మేరకు ప్రేక్షకులకు అద్భుతమైన ఎక్స్‌పీరియన్స్‌ను అందించేందుకు ప్రస్తుతం ఎడిటింగ్‌ వర్క్‌లో బిజీగా ఉన్నట్టు చెప్పాడు. ఇంకేంటి మరి డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాంలో చూసేందుకు రెడీగా ఉండండి. తాజా టాక్‌ ప్రకారం నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ 2024 జనవరి 26న ప్రీమియర్ కానుందని తెలుస్తోండగా.. దీనిపై అధికారిక ప్రకటన రావాల్సి ఉంది.

యానిమల్‌ చిత్రానికి హర్షవర్దన్ రామేశ్వర్ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌ అందించారు. తండ్రీకొడుకుల అనుబంధం నేపథ్యంలో అనిల్‌ కపూర్‌, రణ్‌బీర్‌కపూర్ మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు సినిమా రేంజ్‌ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు.

రణ్‌బీర్‌కపూర్‌కు రష్మిక కన్నడ, తెలుగు పాఠాలు ఇలా..

Paps and their requests 😂👏🏻

Learning from them to make effective use of ‘mauke pe chauka’ and asked #RashmikaMandanna and #RanbirKapoor to talk something in ‘kannada’ but guess what, these two are not making sure to make the paps happy today, so there it goes!! 😍

Are you… pic.twitter.com/k7S4Al2ag4

— Pinkvilla (@pinkvilla) November 22, 2023