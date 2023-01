January 22, 2023 / 03:04 PM IST

ది ఘోస్ట్‌ ఫేం అనిఖా సురేంద్రన్‌ (Anikha Surendran) టైటిల్‌ రోల్‌ పోషిస్తున్న చిత్రం బుట్టబొమ్మ (Butta Bomma). సూర్య వశిష్ఠ, అర్జున్‌ దాస్‌ ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శౌరి చంద్రశేఖర్‌ రమేశ్‌ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం ఫిబ్రవరి 4న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. ఈ నేపథ్యంలో సెన్సార్‌ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది.

బుట్టబొమ్మ సెన్సార్ కార్యక్రమాలు పూర్తవగా.. ఈ చిత్రానికి సెన్సార్‌ బోర్డు క్లీన్ యూ/ఏ సర్టిఫికెట్ జారీ చేసింది. బుట్టబొమ్మ చిత్రానికి గోపీసుందర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ప్రమోషన్స్ లో భాగంగా ఇప్పటికే ఇంటర్వ్యూలతో ఫుల్‌ బజీగా ఉంది అనిఖా సురేంద్రన్‌ టీం. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

విలేజ్‌ బ్యాక్‌ డ్రాప్‌లో సాగే కథాంశంతో సినిమా సాగనున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన వినోదంలో.. కథేముందో పాట ద్వారా తెలిసిపోతుంది. తమిళ ప్రేక్షకులకు సుపరిచితమైన అనిఖా సురేంద్రన్ తొలిసారి హీరోయిన్‌గా తెలుగు ప్రేక్షకుల ముందుకొస్తుంది. ఈ భామకు బుట్టబొమ్మ తెలుగులో ఎలాంటి బ్రేక్‌నిస్తుందో చూడాలంటున్నారు సినీ జనాలు.

ముందుగా నిర్ణయించిన ప్రకారం బుట్టబొమ్మ జనవరిలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రావాల్సి ఉంది. కానీ ఈ చిత్రాన్ని ఫిబ్రవరి 4న విడుదల చేస్తున్నట్టు కొత్త తేదీని ప్రకటించారు మేకర్స్.

వినోదంలో కథేముందో లిరికల్‌ సాంగ్‌..

బుట్టబొమ్మ టీజర్‌

A slight delay! ⏳

And we believe the wait is worth it! ❤️#Buttabomma grand release worldwide in theaters on 4th February! 🤩#AnikhaSurendran @iam_arjundas #suryavashistta @shourie_t @NavinNooli @vamsi84 #SaiSoujanya @ganeshravuri @SitharaEnts @Fortune4Cinemas @adityamusic pic.twitter.com/4z7llYiYKB

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) January 21, 2023