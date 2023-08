August 14, 2023 / 05:06 PM IST

Anasuya Bharadwaj | సోషల్ మీడియాలో సూపర్ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఉన్న టాలీవుడ్ నటీమణుల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది అనసూయ భరద్వాజ్ (Anasuya Bharadwaj) . రంగస్థలంలో రంగమ్మత్తగా, పుష్ప.. ది రూల్‌లో దాక్షాయణిగా, విమానంలో సుమతిగా తన పాత్రలకు ప్రాణం పోసింది అనసూయ. ప్రస్తుతం పుష్ప.. ది రూల్‌, తమిళ్‌లో ప్లాష్‌బ్యాక్ చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. అనసూయ ఒక్క పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే క్రేజ్‌ మామూలుగా ఉండదు.

రేపు స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం సందర్భంగా అన్‌సంగ్ హీరోయిన్ ఆఫ్‌ 1857, అవధ్‌ (యూపీ) ప్రాంత విప్లవ రాణి బేగం హజ్రత్‌ మహల్‌ (Begum Hazrat Mahal) సేవలను గుర్తు చేసుకుంటూ.. ఆమె లుక్‌ను రీక్రియేట్ చేసింది అనసూయ.

మొదటి స్వాతంత్ర్య సంగ్రామంలో..భారతదేశ గత చరిత్రకు గుర్తు.. నవ శకానికి నాంది పలికిన నిర్భయమైన సృష్టికర్త బేగం హజ్రత్‌ మహల్‌ కలవండి.. బేగం హజ్రత్‌ మహల్‌ భారతదేశపు తొలి మహిళా స్వాతంత్ర్య సమరయోధులలో ఒకరిగా అవతరించారు. హజ్రత్ మహల్ భారతదేశ స్వాతంత్ర్య పోరాటాన్ని రూపొందించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు., బ్రిటీష్ పాలనను ఛాలెంజ్‌ చేయడానికి రెండు దశాబ్దాల పాటు తన జీవితాన్ని అంకితం చేశారు.

హజ్రత్ మహల్ వారసత్వాన్ని మే 10 1984న స్టాంపుతో స్మరించుకున్నారు. ఇది ఆమె శాశ్వత ప్రభావానికి నిదర్శనం. ఈ స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం సందర్భంగా.. వారి ధైర్యం, కమిట్‌మెంట్‌తో మనకు స్ఫూర్తినిచ్చే బేగం హజ్రత్ మహల్ లాంటి వీరులను స్మరించుకుని వేడుక జరుపుకుందామని ట్వీట్ చేసింది అనసూయ. ఇప్పుడీ లుక్ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతోంది.

బేగం హజ్రత్‌ మహల్‌గా అనసూయ లుక్‌..

Honouring the Unsung Heroine of 1857: “Begum Hazrat Mahal”, the fearless revolutionary Queen of Awadh, by recreating her look.

Meet Hazrat Mahal, an unsung icon of India’s past and a fearless trailblazer. In the era of the first war of Independence, (cont..) pic.twitter.com/EmiROhbFhI

— Anasuya Bharadwaj (@anusuyakhasba) August 14, 2023