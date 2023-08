Ananya Panday | సొగసు చూడతరమా.. డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 బ్యూటీ అనన్యపాండే ఫొటోషూట్‌

August 17, 2023 / 04:36 PM IST

Ananya Panday | బాలీవుడ్ యాక్టర్‌ చుంకీ పాండే కూతురుగా ఇండస్ట్రీకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది అనన్యపాండే (Ananya Panday). కరణ్‌ జోహార్ కాంపౌండ్‌ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్ 2 సినిమాతో సిల్వర్ స్క్రీన్ పై మెరిసింది. ఆ తర్వాత పలు చిత్రాల్లో మెరిసిన అనన్య పాండే గతేడాది లైగర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులను పలుకరించింది. అయితే ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఊహించని ఫ్లాప్‌ టాక్‌ మూటగట్టుకుంది. ఇటీవలే Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani లో వచ్చే Heart Throb సాంగ్‌లో మెరిసింది.

ఆయుష్మాన్‌ ఖురానా టైటిల్‌ రోల్‌లో అనన్యపాండే ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటించిన డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2 (DreamGirl 2). ఆగస్టు 25న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఆయుష్మాన్‌ అండ్ అనన్య టీం ప్రమోషన్స్‌లో బిజీగా ఉంది. ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా ఫొటో షూట్‌ సెషన్‌లో పాల్గొన్నది అనన్యపాండే. వైట్‌ షార్ట్‌ డ్రెస్‌ (White Dress)లో హొయలు పోతూ కెమెరాకు ఫోజులిస్తూ.. నీ సొగసు చూడతరమా పాటను మరోసారి గుర్తుకు తెస్తోంది. ఇప్పుడీ స్టిల్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

అనన్యపాండే మరో రెండు చిత్రాల్లో నటిస్తోంది. కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో రాబోతున్న డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ 2లో పరేశ్‌ రావల్‌, అన్నూ కపూర్‌, విజయ్‌ రాజ్‌, రాజ్‌ పాల్ యాదవ్‌, సీమా పహ్వా ఇతర నటీనటులు కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. ఏక్తా కపూర్‌, శోభా కపూర్‌ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత మీ సెల్‌ఫోన్‌ మళ్లీ రింగ్ అవుతుంది.. అంటూ డ్రీమ్‌ గర్ల్‌ వాయిస్ ఓవర్‌తో అందించిన రిలీజ్ అప్‌డేట్ ఇప్పటికే నెట్టింట్లో హల్ చల్ చేస్తోంది.

Dream Girl 2 హాట్‌ లుక్‌..

Yeh toh sirf pehli jhalak hai. Objects in the mirror are more khoobsurat than they appear! 😉❤️#DreamGirl2on25Aug #25AugustHogaMast#OneMonthToGo@writerraj @ananyapandayy @EktaaRKapoor @balajimotionpic pic.twitter.com/0npWeiXhiv

— Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) July 25, 2023