January 18, 2024 / 02:06 PM IST

12th Fail | బాలీవుడ్ యంగ్ హీరో విక్రాంత్ మాస్సే (Vikranth Massey) తాజాగా న‌టించిన‌ చిత్రం 12th ఫెయిల్ (12th Fail). ఈ చిత్రం చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై బ్లాక్ బ‌స్టర్ అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. కేవ‌లం రూ.20 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.64 కోట్లకుపైనే వ‌సుళ్లు రాబట్టింది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన సినీ ప్రముఖులు మూవీపై ప్రశంస‌ల వ‌ర్షం కురిపిస్తున్నారు.

సోషల్‌ మీడియాలో ఎప్పుడూ యాక్టివ్‌గా ఉంటూ.. తన అభిప్రాయాలను నెటిజన్లతో పంచుకునే ప్రముఖ పారిశ్రామిక వేత్త ఆనంద్‌ మహీంద్రా (Anand Mahindra) సైతం ఈ చిత్రానికి ఫిదా అయ్యారు. ఈ మేరకు చిత్ర బృందంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. సినిమా చూడాలనుకునేవారు.. 12th ఫెయిల్‌ చిత్రాన్ని తప్పకుండా వీక్షించండి అంటూ నెటిజన్లకు సలహా కూడా ఇచ్చారు.

‘ఎట్టకేలకు గత వారాంతంలో 12th ఫెయిల్‌ సినిమా చూశాను. మీరు ఈ సంవత్సరంలో ఒకే ఒక్క సినిమాని చూడాలనుకున్నట్లయితే.. ఈ చిత్రాన్ని తప్పకుండా వీక్షించండి’ అంటూ పోస్టు చేశారు. ఎందుకు ఈ చిత్రాన్ని చూడాలో కూడా మహీంద్రా తన ట్వీట్‌లో వివరించారు.

‘ఈ కథ దేశంలోని నిజ జీవిత హీరోల ఆధారంగా రూపొందించింది. కేవలం కథానాయకుడే కాదు, విజయం కోసం ఆకలితో ఉన్న లక్షలాది మంది యువత జీవితంలో ఎదురవుతున్న కఠిన పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించేందుకు అసాధారణ పరిస్థితులకు వ్యతిరేకంగా పోరాడుతోంది’ అని పేర్కొన్నారు.

చిత్ర బృందంపై కూడా మహీంద్రా ప్రశంసలు కురిపించారు. నటీనటుల ఎంపిక విషయంలో విధుచోప్రా (Vidhu Chopraa) అద్భుతంగా పనిచేశారని కొనియాడారు. విక్రాంత్ మాస్సే జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డుకు అర్హత పొందే విధంగా నటించారని ప్రశంసించారు. ఆయన కథలో నటించలేదని.. జీవించేశాడంటూ పొగడ్తలతో ముంచెత్తారు. మిగతా తారాగణం కూడా చక్కగా నటించిందన్నారు. ప్రతి పాత్రలోనూ గంభీరమైన, ఉద్వేగభరితమైన నటన కనిపించిందని చెప్పుకొచ్చారు.

‘గొప్ప సినిమా అనేది మంచి కథ నుంచే వస్తుందనే విషయాన్ని విధు చోప్రా ఈ చిత్రం ద్వారా స్పష్టంగా తెలియజేశారు. ఇక ఈ చిత్రంలో ఇంటర్వ్యూ సీన్‌ హైలెట్‌ అని చెప్పాలి. అందులో కొంచెం కల్పితమే అనిపించవచ్చు.. కానీ లోతైన సంభాషణలు మనసుల్ని హత్తుకుంటాయి. నవ భారత్‌ను నిర్మించడానికి మనం ఏం చేయాలో మీకు ఈ సినిమా కళ్లకు కట్టినట్లు చూపుతుంది. విధుచోప్రా.. ఇలాంటి సినిమాలు మరిన్ని తీయాలని కోరుకుంటున్నా’ అంటూ మహీంద్రా చెప్పుకొచ్చారు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ ఆకట్టుకుంటోంది.

Finally saw ‘12th FAIL’ over this past weekend.

If you see only ONE film this year, make it this one.

Why?

1) Plot: This story is based on real-life heroes of the country. Not just the protagonist, but the millions of youth, hungry for success, who struggle against extrordinary… pic.twitter.com/vk5DVx7sOx

— anand mahindra (@anandmahindra) January 17, 2024