గంగోత్రి సినిమాతో సోలో హీరోగా కెరీర్ ప్రారంభించాడు..ఆ త‌ర్వాత దేశ‌ముదురు, ఆర్య చిత్రాల‌తో మంచి ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు. కెరీర్‌లో సూప‌ర్ హిట్ చిత్రాల‌ను అభిమానుల‌కు అందించిన అల్లు అర్జున్ (Allu Arjun) ఈ ఏడాది పుష్ప సినిమాతో దేశవ్యాప్తంగా మంచి క్రేజ్ తెచ్చుకున్నాడు. ఈ సినిమాతో నార్త్‌లో కూడా ఫ్యాన్ బేస్ పెంచుకున్నాడు బ‌న్నీ. పుష్ప (Pushpa) ఇచ్చిన స్టార్ డ‌మ్‌ను ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఐకాన్ స్టార్‌గా మారిన బ‌న్నీ ప్ర‌స్తుతం కోకా కోలా, కేఎఫ్‌సీ లాంటి మ‌ల్టీపుల్ బ్రాండ్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ షూటింగ్స్ లో బిజీగా ఉన్నాడు.

ఈ స్టార్ హీరో త‌న అభిమానుల‌కు కృత‌జ్ఞ‌త‌లు తెలియ‌జేశాడు. ఇంత‌కీ స్పెష‌ల్ ఏంట‌నుకుంటున్నారా..? అల్లు అర్జున్ ట్విట‌ర్ ఫ్యామిలీ (Twitter family ) 7 మిలియ‌న్ల‌కు చేరుకుంది. అభిమానులు, ఫాలోవ‌ర్ల సంఖ్య మిలియ‌న్ల‌లో పెరిగిన సంద‌ర్భంగా..7 మిలియ‌న్లు..మీ అంద‌రి ప్రేమాభిమానాల‌కు ధ‌న్య‌వాదాలు..అని ట్వీట్ చేస్తూ మోన్ క్రోమ్ స్టిల్ ఒకటి షేర్ చేశాడు బ‌న్నీ. ఈ ట్వీట్‌తోపాటు బ‌న్నీ లుక్ ఇపుడు నెట్టింట్లో హ‌ల్ చ‌ల్ చేస్తోంది.

సుకుమార్ డైరెక్ష‌న్‌లో అల్లు అర్జున్ చేయ‌నున్న పుష్ప..ది రూల్ షూటింగ్ త్వ‌ర‌లోనే మొద‌లు కానుంది. పుష్ప చిత్రం తెలుగు, హిందీ, మ‌ల‌యాళంతోపాటు వివిధ భాష‌ల్లో విడుద‌లై నిర్మాత‌ల‌కు కాసుల పంట పండించింది. పుష్ప 2పై అభిమానుల్లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి.

7M … Thank you for all the love 🖤 pic.twitter.com/WMW8wrygWc

— Allu Arjun (@alluarjun) August 17, 2022