69th National Film Awards | నేషనల్ అవార్డు అందుకున్న అల్లు అర్జున్‌.. తొలి తెలుగు హీరోగా చరిత్ర సృష్టించిన బన్నీ..!

October 17, 2023

69th National Film Awards | 69వ నేషనల్ అవార్డుల వేడుక న్యూఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్ భవన్‌లో అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతుంది. ఇన్నాళ్లు అందని ద్రాక్షలాగా మారిపోయిన బెస్ట్‌ యాక్టర్‌ అవార్డును అల్లు అర్జున్ అందుకున్నాడు. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన తెలుగు సినిమాలో ఇప్పటివరకు మహామహులే సాధించలేని అరుధైన ఘనతను అల్లు అర్జున్ సాధించి సంచలనం సృష్టించాడు. ఇక అల్లు అర్జున్‌ అవార్డు తీసుకుంటున్న వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను ఊపేస్తుంది.

