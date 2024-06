Sree Vishnu | భారీ ధరకు శ్రీ విష్ణు ‘స్వాగ్’ థియేట్రికల్ రైట్స్

June 24, 2024 / 12:25 PM IST

Sree Vishnu | యువ‌నటుడు శ్రీ విష్ణు ప్రధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం స్వాగ్(Swag). ఈ సినిమాకు హసిత్ గోలి ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యాన‌ర్‌పై టీజీ విశ్వ ప్రసాద్ ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నాడు. పెళ్లి చూపులు ఫేమ్ రీతూ వ‌ర్మ ఈ చిత్రంలో క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుండ‌గా.. మలయాళ సీనియర్ నటి మీరా జాస్మిన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నట్లు చిత్ర‌బృందం ప్ర‌క‌టించింది. ఈ సినిమాను జూలై మొద‌టివారంలో ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు తీసుకురానున్న‌ట్లు ప్ర‌క‌టించిన విష‌యం తెలిసిందే. విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర‌ప‌డుతుండ‌డంతో మేక‌ర్స్ ప్ర‌మోష‌న్స్ మొద‌లుపెట్టారు. ఇందులో భాగంగా ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన స్వాగ్ టీజ‌ర్ ఆక‌ట్టుకుంటుంది.

ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం ఆల్ ఇండియా థియేట‌ర్ హ‌క్కుల‌ను ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్టైనర్మెంట్ ఎల్ఎల్పీ (సురేష్ ప్రొడక్షన్) (Asian Cinemas) సంస్థ మంచి ఫ్యాన్సీ రేట్స్‌కు దక్కించుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని ఏషియన్ సురేష్ ఎంటర్‌టైన‌మెంట్స్‌ ఎక్స్ వేదిక‌గా వెల్ల‌డించింది. పీరియాడికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో కామెడీ ఎంట‌ర్‌టైన‌ర్‌గా ఈ చిత్రం రానుండ‌గా.. వేద రామన్ శంకరన్ సినిమాటోగ్రఫర్ గా వ్యవహరిస్తున్నారు. వివేక్ సాగర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

