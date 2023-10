October 7, 2023 / 11:47 AM IST

OMG 2 OTT | ఈ ఏడాది ఓ మై గాడ్‌-2 సినిమాతో సాలిడ్‌ హిట్టు అందుకున్నాడు బాలీవుడ్ హీరో అక్షయ్‌ కుమార్‌. అమిత్‌ రాయ్‌ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా ఆగస్టు 11న రిలీజై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్నిఅందుకుంది. ఒక‌వైపు పోటీగా గదర్‌-2 ఉన్నా.. ఓ మై గాడ్‌ రెండోందల కోట్ల పైచీలుకు కలెక్షన్‌లు కొల్లగొట్టింది. అక్షయ్‌ కుమార్‌, పంకజ్ త్రిపాఠీల టెర్రిఫిక్‌ పర్‌ఫార్మెన్స్‌కు బాలీవుడ్‌ ప్రేక్షకులు ఫిదా అయిపోయి సినిమాను బంపర్‌ హిట్టు చేసేశారు. ఇక ఈ సినిమా ఓటీటీలోకి ఎప్పెడెప్పుడు వస్తుందా అని ప్రేక్షకులు తెగ ఎదురు చూశారు. ఇక ప్రేక్ష‌కులు ఎదురు చూసిన‌ట్లుగానే ఈ సినిమా ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ఈ సినిమా అక్టోబర్ 8 నుంచి ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవ్వ‌నున్న‌ట్లు మొద‌ట మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. అయితే కారణం ఏంటో తెలీదు కానీ చెప్పిన డేట్ కంటే ముందుగానే ఈ సినిమా ఓటీటీలో స్ట్రీమ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టిస్తూ.. ఓ మై గాడ్‌-2 ఇప్పుడు నెట్‌ఫ్లిక్స్‌లో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నట్లు సోషల్ మీడియాలో తెలిపింది. ఇక‌ ఈ సినిమా థియేటర్‌లలో 27కట్స్‌తో రిలీజైంది. కానీ ఓటీటీలో ఎలాంటి కట్స్ లేకుండా ఒరిజినల్‌ వెర్షన్‌ను స్ట్రీమింగ్ చేయబోతున్నారు. పిల్లలకు సెక్స్ ఎడ్యుకేషన్ ఎందుకు ముఖ్యమో.. పిల్లలకు లైంగికపరంగా అనవసర భయాలు ఉంటే మానసికంగా ఎలా కుంగిపోతారో వంటి సెన్సిబుల్‌ అంశాలను ఈ సినిమాలో టచ్‌ చేశారు.

