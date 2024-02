February 17, 2024 / 12:41 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్ కింగ్ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటించిన రీసెంట్ సూప‌ర్ హిట్ చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషించారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని అందుకుంది. ఇక చాలా రోజుల త‌ర్వాత నాగార్జున‌కు హిట్ ప‌డ‌డంతో అక్కినేని ఫ్యాన్స్ అంతా సంబ‌రాలు చేసుకున్నారు. అయితే థియేట‌ర్‌లలో అల‌రించిన ఈ చిత్రం తాజాగా ఓటీటీలోకి వచ్చేసింది.

ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ+ హాట్‌స్టార్ వేదిక‌గా ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది. ఈ విష‌యాన్ని చిత్ర‌యూనిట్ అఫీషియల్‌గా ప్రకటించింది. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందించాడు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కించారు.

Dive into Kishtayya’s world of love, family and brotherhood🤌🏽🙌

#NaaSaamiRanga Streaming now in Telugu Tamil and Kannada. #NaaSaamiRangaonHotstar@iamnagarjuna @allarinaresh @mmkeeravaani @vijaybinni4u @itsRajTarun @AshikaRanganath @mirnaaofficial @RuksharDhillon… pic.twitter.com/omxuky532o

— Disney+ Hotstar Telugu (@DisneyPlusHSTel) February 17, 2024