August 17, 2023 / 11:00 AM IST

Manmadhudu | అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) చిత్రాలలో కామెడీ అండ్ ఫన్ ఎంటర్‌టైన‌ర్‌ అంటే ముందు గుర్తొచ్చేది మన్మథుడు (Manmadhudu) చిత్రం. 2002 డిసెంబ‌ర్ 20న వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసుకుంది. ఇక ఈ సినిమా టెలివిజన్‌లోకి ఎప్పుడు వచ్చిందో అప్పటినుంచి ఈ మూవీ విప‌రీతంగా పాపుల‌ర్ అయ్యింది. ఇప్ప‌టికి ఈ సినిమా నుంచి టెప్లెంట్స్‌ను మీమ‌ర్స్ తెగ వాడేస్తుంటారు. అయితే త్వరలోనే ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్ కానుంది. అక్కినేని నాగార్జున బర్త్‌డే సందర్భంగా ఆగస్టు 29న మన్మథుడు సినిమాను 4k ప్రింట్‌లతో రీ-రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ఇటీవలే మేకర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్రకటించారు.

On the occasion of 𝐊𝐈𝐍𝐆 @iamnagarjuna‘s birthday, re-releasing the magical classic #Manmadhudu on August 29th in Theatres ✨💫

Get ready to fall in love with him, all over again ❤️‍🔥@iamsonalibendre #KVijayaBhaskar #TrivikramSrinivas @ThisIsDSP #Anshu @adityamusic… pic.twitter.com/RaAuR0X2dy

— Annapurna Studios (@AnnapurnaStdios) August 16, 2023