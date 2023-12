December 30, 2023 / 01:03 PM IST

Akkineni Nagarjuna – Amala | ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిని టాలీవుడ్ సినీ హీరో అక్కినేని నాగార్జున, అమల దంపతులు మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. శ‌నివారం ఉద‌యం జూబ్లీహిల్స్‌లోని సీఎం నివాసానికి చేరుకున్న నాగార్జున దంపతులు రేవంత్‌కు పుష్పగుచ్ఛం ఇచ్చి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు చేపట్టిన సందర్భంగా అయ‌న‌కు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు సామజిక మాద్యమాలలో వైరల్ అవుతున్నాయి

రేవంత్ రెడ్డి సీఎం అయిన తర్వాత నాగార్జున దంపతులు ఆయన‌ను కలవడం ఇదే మొదటిసారి. మ‌రోవైపు రేవంత్ సీఎం అయిన అనంత‌రం ప‌లువురు టాలీవుడ్ సినీ ప్ర‌ముఖులు రేవంత్‌ను క‌లిసి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.

ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డిగారిని వారి నివాసంలో మర్యాదపూర్వకంగా కలిసిన ప్రముఖ సినీ హీరో నాగార్జున దంపతులు.

Famous film hero Nagarjuna couple paid a courtesy call to Chief Minister Shri Revanth Reddy at his residence.

