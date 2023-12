AK 63 | ఇంటివాడైన మార్క్‌ ఆంటోనీ డైరెక్టర్‌ అధిక్‌ రవిచంద్రన్.. విశాల్‌ విషెస్‌

December 15, 2023 / 10:13 AM IST

AK 63 | ఈ ఏడాది మార్క్ ఆంటోనీ సినిమాతో సూపర్ సక్సెస్‌ అందుకున్నాడు అధిక్‌ రవిచంద్రన్ (AdhikRavichandran)‌. తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదలైన ఈ మూవీ బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబట్టడంతోపాటు విశాల్‌కు మంచి బ్రేక్ అందించింది. కాగా మార్క్‌ ఆంటోనీ డైరెక్టర్ బ్యాచిలర్‌ లైఫ్‌కు గుడ్‌బై చెప్పేశాడు. ఇవాళ చెన్నైలో అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌ వివాహవేడుక ఘనంగా జరిగింది.

అధిక్‌ చంద్రన్‌ ప్రభు కూతురు ఐశ్వర్యతో వైవాహిక జీవితంలోకి అడుగుపెట్టాడు. వెడ్డింగ్‌కు విశాల్‌ హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించాడు. వెడ్డింగ్‌ స్టిల్‌ ఒకటి ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) కొత్త సినిమా ఏకే 63 (AK 63)ను అధిక్ రవిచంద్రన్‌ డైరెక్ట్‌ చేయబోతున్నట్టు ఇప్పటికే వార్తలు వచ్చిన విషయం తెలిసిందే. త్వరలోనే దీనికి సంబంధించిన అప్‌డేట్స్ అందివ్వనున్నారు.

డైరెక్టర్‌గా, సింగర్‌గా, రైటర్‌గా, యాక్టర్‌గా సూపర్ ఫ్యాన్‌ ఫాలోయింగ్ ఉన్న అధిక్‌ రవిచంద్రన్‌.. కొత్త జీవితంలోకి అడుగుపెడుతున్న నేపథ్యంలో ఇండస్ట్రీ ప్రముఖులు, అభిమానులు, ఫాలోవర్లు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.

Exclusive : Mark Antony’ Director #AdhikRavichandran – #Prabhu’s Daughter #Aishwarya’s Marriage Today Chennai 💥

Happy Married Life @Adhikravi Bro…🤝💗 Waiting For AK Combo ✅#AjithKumar Next Movie Director With #AK63 Wating For Update 💥@VishalKOfficial ⚡ pic.twitter.com/8OJiu32yCK

— Movie Tamil (@MovieTamil4) December 15, 2023