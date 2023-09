September 19, 2023 / 08:41 PM IST

VidaaMuyarchi | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) కాంపౌండ్‌ నుంచి సినిమా వస్తుందంటే.. క్రేజ్‌ ఏ రేంజ్‌లో ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్‌ (VidaaMuyarchi). ఏకే 62గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్స్ ఇప్పుడు నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తున్నాయి. VidaaMuyarchi ప్రాజెక్టులో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ కీలక పాత్రలో నటిస్తుడని తెలిసిందే.

ఇటీవలే దుబాయ్‌లో సంజయ్‌ దత్‌, అజిత్ కుమార్‌ ఒక్క చోట చేరి సందడి చేశారు. సంజయ్‌ దత్‌, అజిత్‌తో కలిసి దిగిన సెల్ఫీని సోషల్ మీడియాలో షేర్ చేసింది మాన్యతా దత్‌. ఈ మూవీ తొలి షెడ్యూల్ అబుదాబిలో జరుగనుందని ఇప్పటికే ఓ వార్త తెరపైకి రాగా.. తాజా ఫొటోతో సినిమా షూటింగ్‌ షురూ అయినట్టేనని అర్థమవుతోంది. సంజయ్‌ దత్‌ విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. అజిత్ సంజయ్‌ దత్‌ మధ్య ఎలాంటి ఫైట్ ఉండబోతుందన్నది ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

మగిజ్ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో నటిస్తోన్న లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా ఇద్దరు హీరోయిన్లుండనుండగా.. త్రిష పేరు ప్రముఖంగా వినిపిస్తోంది. అర్జున్‌ దాస్ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నాడు.

VidaaMuyarchi టైటిల్‌ లుక్‌..

Our next film with Mr. #AK is titled #VidaaMuyarchi 💪🏻 “EFFORTS NEVER FAIL” and will be directed by the cult film-maker… pic.twitter.com/9uFcnjJIv4

Wishing the man of Persistence, Passion and Hard work 🫡 Our dearest #AjithKumar sir a Happy B’day 🥳

Click of #Ajithkumar & #SanjayDutt from Dubai📸💥

So it seems SanjayDutt onboard for #VidaaMuyarchi as previously speculated✅

He is going to do the main Villain in the movie… excited to see the Face-off between AK & SanjayDutt🔥🔥 pic.twitter.com/vPooQ29yqX

— AmuthaBharathi (@CinemaWithAB) September 19, 2023