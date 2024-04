April 17, 2024 / 08:00 PM IST

Trisha | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తోన్న మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్‌ మూవీ VidaaMuyarchi. మగిజ్ తిరుమేని దర్శకత్వంలో ఏకే 62గా తెరకెక్కుతోంది. త్రిష (Trisha) ఫీ మేల్‌ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ సినిమా షూటింగ్‌కు సంబంధించి కొన్ని షెడ్యూల్స్‌ను ఇప్పటికే అజర్‌బైజాన్‌లో షూట్ చేశారని తెలిసిందే. చాలా రోజల క్రితం నైట్‌ అవుట్‌.. హార్డ్‌ డే వర్క్ అంటూ నటుడు ఆరవ్‌ కిజర్ హీరో అజిత్ కుమార్‌, యాక్షన్‌ కింగ్‌ అర్జున్‌తో కలిసి దిగిన ఫొటోను షేర్ చేయగా.. నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

తాజాగా కొత్త అప్‌డేట్ వచ్చింది. అజిత్‌ అండ్ త్రిష టీం ఫైనల్ షెడ్యూల్‌ షూట్‌కు రెడీ అవుతోంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం ఏప్రిల్‌ 25 నుంచి అజర్‌బైజాన్‌లో షూట్‌ షురూ కానుంది. అజిత్‌, అర్జున్‌, త్రిషపై వచ్చే సన్నివేశాలను చిత్రీకరించనున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. సినిమా షూట్‌ మొత్తం మేలో పూర్తి కానుందని సమాచారం. లైకా ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt) విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

ఈ మూవీ తర్వాత అజిత్‌ కుమార్‌ అధిక్ రవిచంద్రన్‌ డైరెక్షన్‌లో చేస్తున్న ఏకే 63 షూట్‌లో పాల్గొనబోతున్నాడు. గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ టైటిల్‌తో వస్తున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌ జూన్‌లో షురూ కానుంది. ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్న ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ యాక్టర్లు జాన్ అబ్రహాం, బాబీ డియోల్ కీలక పాత్రల్లో కనిపించబోతున్నారని సమాచారం.

Exclusive : #VidaaMuyarchi Final Schedule Shoot ✅

– The shooting of Ajith’s Vidaamuyarchi will begin on April 25 in Azerbaijan 🇦🇿

– In this shoot, Ajith and Arjun will be shooting scenes involving #Trisha.👏

– The film will wrap up in May for the full film.

– June Month… pic.twitter.com/kaROX3RJ7g

