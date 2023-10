October 3, 2023 / 06:29 PM IST

VidaaMuyarchi | కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో అజిత్‌ కుమార్‌ (Ajithkumar) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం (VidaaMuyarchi). మగిజ్ తిరుమేని డైరెక్షన్‌లో ఏకే 62గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్‌కు సంబంధించి ఇటీవలే ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌ బయటకు వచ్చిందని తెలిసిందే. దుబాయ్‌లో సంజయ్‌ దత్‌, అజిత్ కుమార్‌ అండ్ టీంపై వచ్చే కీలక సన్నివేశాలను చిత్రీకరించినట్టు టాక్‌. ఈ చిత్రంలో త్రిష ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది.

తాజాగా దుబాయ్‌ ఎయిర్‌పోర్టులో త్రిష, అజిత్‌, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ దేవీ శ్రీ ప్రసాద్ ఉన్న వీడియో ఒకటి నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది. లేటెస్ట్‌ అప్‌డేట్‌ ప్రకారం అజిత్ కుమార్ టీం అజర్‌బైజాన్‌లో ల్యాండింగ్ అయింది. రేపటి నుంచి కొత్త షెడ్యూల్‌ షూటింగ్ షురూ కానుండగా.. నాన్‌స్టాప్‌గా 3 నెలలపాటు షూటింగ్ కొనసాగించబోతున్నారని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ స్టార్ హీరో సంజయ్ దత్‌ (Sanjaydutt)విలన్‌గా నటిస్తున్నాడు.

అంతేకాదు ఈ చిత్రంలో అర్జున్ దాస్ స్థానంలో అరవ్‌ను రీప్లేస్ చేసినట్టు టాక్‌. లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో కథానుగుణంగా ఇద్దరు హీరోయిన్లున్నారని వార్తలు రాగా.. మరో హీరోయిన్ ఎవరనేది క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.మగిజ్ తిరుమేని సినిమాలంటే అనుకున్న షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తుంటాయి. ఈ నేపథ్యంలో 2024 వేసవి కానుకగా సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుందని సమాచారం.

ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఇలా..

#VidaaMuyarchi team along with #Ajithkumar landed in Azerbaijan today✈️

Shooting to happen starting from tomorrow onwards 🎬

Team is planned to shoot for nonstop 3 months 👌

MagizhThirumeni usually executes everything in planned schedule & so expecting the movie to be released… pic.twitter.com/McpxEbN0ZT

