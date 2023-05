Ahimsa Movie | అహింస సినిమాకు కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌.. ఈ సారైనా విడుదలకు నోచుకుంటుందా?

May 9, 2023 / 01:09 PM IST

Ahimsa Movie Release Date | స్టార్‌ ప్రొడ్యూసర్‌ సురేష్‌ బాబు రెండో కొడుకు, రానా దగ్గుబాటి తమ్ముడు అభిరామ్‌ ‘అహింస’ సినిమాతో ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు. తేజ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ పూర్తయి నెలలు దాటింది. కారణాలేంటో తెలియదు కానీ, ఈ మధ్య కాలంలో ఈ సినిమా రిలీజ్‌ వాయిదా పడినన్ని సార్లు మరే సినిమా పడలేదు. ఒకటా, రెండా.. ఇప్పటికే ఎన్నో డేట్‌లను మార్చారు. ఇప్పుడొస్తుంది.. అప్పుడొస్తుందంటూ విడుదల తేదీలు ఎన్ని ప్రకటించినా.. అవి ప్రకటనల దగ్గరే ఆగిపోయాయి. ఇక సురేష్‌ బాబు వంటి అగ్ర నిర్మాత కొడుకు సినిమా రిలీజ్‌కు ఇన్ని కష్టాలేంటి అనేది మిలియన్ డాలర్ల ప్రశ్న.

ఇక తాజాగా చిత్రబృందం కొత్త డేట్‌ను ప్రకటించింది. మంగళవారం అభిరామ్‌ బర్త్‌డే సందర్భంగా మేకర్స్‌ కొత్త రిలీజ్‌ డేట్‌ను వెల్లడించారు. వచ్చే నెల రెండో తారీఖున ఈ సినిమా ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నట్లు తెలిపారు. అంటే మరో మూడు వారాల్లో ఈ సినిమా థియేటర్‌లలో విడుదల కానుంది. యాక్షన్‌ లవ్‌స్టోరీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాపై ఇప్పటివరకూ ఎలాంటి అంచనాల్లేవు. మేకర్స్‌ రిలీజ్‌ చేసిన టీజర్‌లు, ట్రైలర్లు గట్రా సినిమాపై ఎలాంటి బజ్‌ను క్రియేట్‌ చేయలేవు. మంచి ఓపెనింగ్స్‌ రావాలంటే ఇప్పటి నుంచే ప్రమోషన్‌లు స్టార్ట్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది.

యాక్షన్ థ్రిల్లర్‌ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో అభిరామ్‌కు జోడీగా గీతికా తివారి నటించింది. ఆనంది ఆర్ట్స్ క్రియేష‌న్స్ ప‌తాకంపై పి. కిర‌ణ్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించాడు. ఆర్‌. పీ పట్నాయక్‌ సంగీంత అందించిన ఈ సినిమాను సురేష్‌ బాబు రిలీజ్‌ చేయబోతున్నాడు.

Witness his Fight for Justice in theatres from JUNE 2nd❤️‍🔥@tejagaru @rppatnaik #Kiran @Geethikaactor #Sadaa @AnandiArtsOffl @jungleemusicSTH pic.twitter.com/l8FByA0zNL

— Suresh Productions (@SureshProdns) May 9, 2023