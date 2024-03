March 30, 2024 / 01:08 PM IST

Vibe Movie | ‘ఊరుపేరు భైరవకోన’ సినిమాతో ఈ ఏడాది హిట్ కొట్టాడు టాలీవుడ్ హీరో సందీప్ కిష‌న్. వి.ఐ.ఆనంద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో వ‌చ్చిన ఈ చిత్రం ఫిబ్ర‌వ‌రి 16న విడుద‌లై రూ.40 కోట్ల‌కు పైగా వ‌సూళ్ల‌ను రాబ‌ట్టింది. అయితే ఈ సినిమా అనంత‌రం మ‌రో క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేశాడు సందీప్. ‘ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ'(Agent Sai Srinivasa Athreya), ‘మిషన్ ఇంపాసిబుల్’ లాంటి సూప‌ర్ హిట్ సినిమాలు తీసిన స్వరుప్ ఆర్ఎస్‌జే (Swaroop RSJ) ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో సినిమా చేయ‌బోతున్నాడు. ఈ సినిమాకు వైబ్(Vibe) అని టైటిల్ పెట్టాగా.. ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఫ‌స్ట్ లుక్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

వైబ్ ఫ‌స్ట్ లుక్ గ‌మ‌నిస్తే.. ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాక్‌గ్రౌండ్‌లో ఈ సినిమా రానున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. మనం చాలా మందిని కలుస్తాము, కొంతమందిని ,మర్చిపోతాం, కొంతమందిని గుర్తుంచుకుంటాం, కొంతమంది కోసం మాత్రమే పోరాడతాం. కొంతమంది స్నేహితులు మాత్రం నీ కోసం ఫైట్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటారు అంటూ ఈ పోస్ట‌ర్ కింద మేక‌ర్స్ రాసుకోచ్చారు. ఇక ఈ సినిమాను మళ్ళీరావా, ఏజెంట్ సాయి శ్రీనివాస్ ఆత్రేయ, మసూద.. లాంటి బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ చిత్రాల నిర్మాత రాహుల్ యాద‌వ్ న‌క్కా నిర్మిస్తున్నాడు.

