March 12, 2022 / 10:41 AM IST

Agent Release Date | మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌ల‌ర్ సక్సెస్‌తో జోష్ మీదున్నాడు అఖిల్ అక్కినేని. ప్రస్తుతం ఈయ‌న సురేంద‌ర్ రెడ్డి ద‌ర్శక‌త్వంలో ‘ఏజెంట్’ సినిమాలో న‌టిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే విడుద‌లైన అఖిల్ ఫోటోలు, ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్ సినిమా పైన భారీ అంచనాల‌ను న‌మోదు చేశాయి. తాజాగా ఈ చిత్ర విడుద‌ల తేదిను ప్ర‌క‌టిస్తూ మేక‌ర్స్ పోస్టర్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

‘ఏజెంట్’ చిత్రాన్ని ఆగ‌స్టు 12న విడుద‌ల చేయ‌నున్నట్లు మేక‌ర్స్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించారు. మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేసిన పోస్ట‌ర్‌లో అఖిల్ చేతిలో గ‌న్ను పట్టుకొని మాస్ మేకోవ‌ర్‌తో స్టైలిష్‌గా ఉన్నాడు. మ‌ల‌యాళ మెగాస్టార్ మ‌మ్ముట్టి కీల‌క‌పాత్ర‌లో ఈ చిత్రంలో న‌టిస్తున్నాడు. సాక్షీ వైద్య హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ సంస్థ‌తో క‌ల‌సి సురేంద‌ర్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు.

Brace yourselves. This one is going to be WILD ! August 12th it is

@mammukka @DirSurender @AnilSunkara1 @hiphoptamizha @VamsiVakkantham@AKentsOfficial @S2C_Offl pic.twitter.com/VkOOvwYRlK

— Akhil Akkineni (@AkhilAkkineni8) March 11, 2022