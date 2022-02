February 22, 2022 / 03:37 PM IST

టాలీవుడ్ (Tollywood) హీరో అడివి శేష్ (Adivi Sesh) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తోన్న చిత్రం మేజ‌ర్ (. 26/11 ముంబై ఉగ్ర దాడుల్లో ప్రాణాలు కోల్పోయిన మేజ‌ర్ సందీప్ ఉన్నిక్రిష్ణ‌న్ జీవితం ఆధారంగా శ‌‌శి కిరణ్ టిక్కా ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ మూవీలో శోభితా ధూళిపాళ ఫీమేల్ లీడ్ రోల్ పోషిస్తోంది. కరోనా వేవ్స్ తో ఎన్నో అడ్డంకుల‌ను ఎదుర్కొని ఫైన‌ల్‌గా రిలీజ్ డేట్‌పై క్లారిటీ ఇచ్చారు మేక‌ర్స్‌. మే 27న ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా మేజ‌ర్ చిత్రాన్ని విడుద‌ల చేస్తున్నారు.

The Teaser was just a glimpse of the

RAMPAGE in #MajorTheFilm

AIM.

SET.

LOCK.

MAY 27th. 2022.

This Summer.

Worldwide.

Theaters Only. pic.twitter.com/UEVa92j5Q3

— Adivi Sesh (@AdiviSesh) February 22, 2022