Aditi Rao Hydari | కేన్స్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్‌కు ఎంత క్రేజ్‌ ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. వరల్డ్‌వైడ్‌గా సినీ తారలంతా ఈ ఫెస్టివల్‌లో సందడి చేస్తుంటారని తెలిసిందే. 77వ కేన్స్‌ ఫిలిం ఫెస్టివల్ (Cannes 2024)లో పాల్గొనేందుకు ఫ్రెంచ్‌ రివేరాకు చేరుకుంది హైదరాబాదీ ముద్దుగుమ్మ అదితీరావు హైదరి (Aditi Rao Hydari). కేన్స్‌లో మెరిసేందుకు రెడీ అవుతోంది. కేన్స్‌ ఫెస్టివల్‌లో ఎలా మెస్మరైజ్‌ చేయబోతుందో ఫ్లోరల్‌ బ్లాక్ గౌన్‌లో దిగిన స్టిల్స్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేస్తుంది.

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పాకెట్‌ ఫుల్‌ సన్‌షైన్‌ క్యాప్షన్‌ పెట్టిన అదితీరావు హైదరి స్టైలిష్ ఫ్లోరల్‌డ్రెస్‌లో కెమెరాకు స్టన్నింగ్‌ ఫోజులిచ్చింది. ఈ ఫొటోలను ఇన్‌స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. సన్‌ ప్లవర్‌ వైబ్స్‌తో మిడ్‌ వీక్‌ ట్రీట్‌ను అందిస్తోంది. మరోవైపు కేన్స్‌లో వాకింగ్‌ ఇలా.. అంటూ ఫన్నీగా గొడుగు పట్టుకొని వాక్‌ చేస్తున్న వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. ఇది టీజర్‌ మాత్రమే.. సినిమా ముందుంది అంటూ కేన్స్‌లో వాక్‌ ఎలా ఉండబోతుందో చెప్పి టాక్‌ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తోంది.

ఈ భామ ఇటీవలే సంజయ్‌ లీలా భన్సాలీ డైరెక్ట్ చేసిన హీరామండి నెట్‌ఫ్లిక్స్‌ సిరీస్‌లో వన్ ఆఫ్‌ ది లీడ్‌ రోల్‌లో మెరిసింది. హీరామండిలో అదితీ పోషించిన బిబ్బొజాన్ పాత్రకు అద్భుతమైన స్పందన వస్తోంది. ప్రస్తుతం అదితీరావు హైదరి గాంధీ టాక్స్‌, Lioness సినిమాల్లో నటిస్తోండగా.. చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

