Adah Sharma | సోష‌ల్‌మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉండే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది ముంబై భామ ఆదా శర్మ (Adah Sharma). ఎప్పుడూ ఏదో ఒక పోస్ట్‌తో నెటిజన్లకు హాయ్ చెప్పే ఆదాశర్మ ఈ ఏడాది ది కేరళ స్టోరీ సినిమాతో బ్లాక్ బస్టర్ హిట్టందుకుంది. ఈ బ్యూటీ నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం C.D (Criminal Or Devil). క్రిమినల్‌ లేదా డెవిల్‌ ఫస్ట్ లుక్‌ పోస్టర్‌ను మేకర్స్ లాంఛ్ చేశారు.

రెడ్‌ డ్రెస్‌లో ఉన్న ఆదాశర్మ ఫొటో ఫ్రేమ్‌లో విచిత్రమైన హావభావాలతో కనిపిస్తుండగా.. చుట్టూ ఘోస్ట్‌ చేతులు కనిపిస్తున్నాయి. మెడలో చైన్‌కు తాళపు చెవిని గమనించవచ్చు. ఫస్ట్‌ లుక్‌తోనే క్యూరియాసిటీని పెంచడంలో సక్సెస్ అయ్యాడు డైరెక్టర్‌. ఫీమేల్ సెంట్రిక్‌ సైకలాజికల్ హార్రర్ థ్రిల్లర్‌గా కృష్ణ అన్నం దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఎస్‌ఎస్‌సీఎం ప్రొడక్షన్స్‌ తెరకెక్కిస్తోంది. విశ్వంత్‌ హీరోగా నటిస్తుండగా.. జబర్దస్థ్‌ రోహిణి, భరణి శంకర్‌, రమణ భార్గవ్‌, మహేశ్‌ విట్ట కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

ఈ సినిమాకు ఏ ముద్ద కృష్ణ కథ, డైలాగ్స్ అందిస్తున్నారు. సతీశ్‌ ముత్యాల సినిమాటోగ్రఫీ. ఆర్‌ఆర్ ధ్రువన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. C.D పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ దశలో ఉండగా.. విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది.

After the sensational #TheKeralaStory, @adah_sharma is coming up with a psychological horror thriller #CD #CriminalOrDevil

Here’s the creepy and petrifying first look@mynameisviswant@sscmproductions@krishnaAnnam312 #AMuddaKrishna#RRDhruvan #SatyaGiduturi#RamaKrishna… pic.twitter.com/NP7T75GBKs

— Ramesh Bala (@rameshlaus) August 18, 2023