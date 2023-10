October 20, 2023 / 05:13 PM IST

Bastar Movie | ఇటీవల ‘ది కేరళ స్టోరీ’ చిత్రంతో సంచలన విజ‌యం అందుకుంది ముంబై ముద్దుగుమ్మ ఆదా శర్మ. ఇక ఈ సినిమా ప్రశంసలతో పాటు విమ‌ర్శ‌లు కూడా అందుకుంది. అయితే ఈ సినిమా అనంత‌రం ఆదా శర్మ మ‌ళ్లీ కేరళ స్టోరీ చిత్ర యూనిట్‌తో చేతులు క‌లిపింది. ఆదా శర్మ తాజాగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘బ‌స్త‌ర్‌’. కేరళ స్టోరీ ద‌ర్శ‌కుడు సుదీప్తో సేన్ ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. విపుల్ అమృత్‌లాల్ షా, ఆషిన్ ఎ షా నిర్మాతలుగా వ్య‌వ‌హారిస్తున్నారు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన షూటింగ్ ప్రారంభం కాగా.. ఈ సినిమాలో ఆదాశర్మ మావోయిస్టు లీడర్‌గా కనిపించబోతున్న‌ట్లు తెలుస్తుంది. ఈ మేరకు కొన్ని ఫోటోలను చిత్రబృందం సోషల్ మీడియా వేదికగా విడుదల చేసింది. ఇక ఇందులో అదా, సుదీప్తో సేన్ విపుల్ ‘బస్తర్’ సినిమా క్లాప్ బోర్డ్‌ను చేతిలో పట్టుకుని కనిపించారు. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 5న ఈ చిత్రాన్ని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురానున్నట్టు మేక‌ర్స్ పేర్కొన్నారు. ఈ సినిమాపై ద‌ర్శ‌కుడు సుదీప్తో సేన్‌ మాట్లాడుతూ.. 2010 ఏప్రిల్‌లో.. ఛత్తీస్‌గఢ్‌లోని బస్తర్‌ ప్రాంతంలో జరిగిన టెర్రరిస్ట్‌ అటాక్‌ నేపథ్యంలో ఈ సినిమా రూపొందిస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

BASTAR – The Naxal Story …

From the makers and team of #TheKeralaStory ❤️🥷

Jitna pyar you gave me for my performance as Shalini Unnikrishnan in The Kerala story i hope you give Neerja Madhavan in Bastar 🧚‍♀️🫀

Shoot begins today 🤩 @sunshinepicture @sudiptoSENtlm pic.twitter.com/XZJ5xDgAyf

— Adah Sharma (@adah_sharma) October 19, 2023