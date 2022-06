June 19, 2022 / 04:11 PM IST

Sakshi Vaidya Fisrt Look Poster | అక్కినేని అఖిల్ క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్ కోసం ఎంత‌గానో ఎదురు చూస్తున్నాడు. కెరీర్ ఆరంభం నుంచి వ‌రుస ఫ్లాపుల్లో ఉన్న అఖిల్‌కు ‘మోస్ట్ ఎలిజిబుల్ బ్యాచ్‌ల‌ర్’ కాస్త ఊర‌ట‌నిచ్చింది. కానీ ఈ చిత్రం అఖిల్‌కు మాత్రం క‌మ‌ర్షియ‌ల్ హిట్టును ఇవ్వ‌లేక‌పోయింది. దాంతో ఈ సారి ఎలాగైనా బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్ హిట్టు కొట్టాల‌ని సురేంద‌ర్ రెడ్డితో చేతులు క‌లిపాడు. ప్ర‌స్తుతం వీళ్ళ కాంబోలో తెర‌కెక్కుతున్న చిత్రం ‘ఏజెంట్‌’. అఖిల్ ఈ చిత్రం కోసం పూర్తీగా మేకోవ‌ర్ అయిన‌ట్లు గ‌తంలో విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్‌ల‌ను చూస్తే తెలుస్తుంది. కండ‌లు తిరిగిన దేహంతో అఖిల్ ‘రా ఏజెంట్‌’గా ఈ చిత్రంలో క‌నిపించ‌నున్నాడు. ఈ చిత్రంలో అఖిల్‌కు జోడీగా సాక్షీ వైద్య హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. కాగా ఆదివారం ఈమె పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా మేక‌ర్స్ ఫ‌స్ట్‌లుక్‌ను విడుద‌ల చేశారు.

ఈ పోస్ట‌ర్‌లో సాక్షీ రొమాంటిక్ క‌ళ్ళ‌తో చిన్న‌గా చిరున‌వ్వును ఒలికిస్తూ ఉంది. లేటెస్ట్‌గా విడుద‌లైన ఈ ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్ ప్రేక్ష‌కుల‌ను విపరీతంగా ఆక‌ట్టుకుంటుంది. మ‌ల‌యాళ స్టార్ మ‌మ్ముట్టి కీల‌క‌పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రంపై ప్రేక్ష‌కుల‌లో భారీ అంచ‌నాలే ఉన్నాయి. ఏకే ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌తో క‌లిసి సురేంద‌ర్ రెడ్డి ఈ చిత్రాన్ని స్వీయ నిర్మాణంలో తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. ఇటీవ‌లే అఖిల్ మానాలీ షూటింగ్‌లో దిగిన ఫోటోల‌ను షేర్ చేసిన విష‌యం తెలిసిందే. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రం అగ‌స్టు12న విడుద‌ల కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ఇదివ‌ర‌కే ప్ర‌క‌టించారు.

Team #AGENT⚡️

Introducing & Wishes the beauty with Immense Talent @sakshivaidya99 a very Happy Birthday💖

Welcome to TFI 🤗 @AkhilAkkineni8 @mammukka @DirSurender @hiphoptamizha @AnilSunkara1 @VamsiVakkantham @S2C_Offl #AgentLoading pic.twitter.com/Wao5A7M8Qi

— AK Entertainments (@AKentsOfficial) June 19, 2022