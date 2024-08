Namitha | నమితకు చేదు అనుభవం.. మధురై ఆలయంలోకి రానివ్వలేదంటూ నటి ఆవేదన

August 26, 2024 / 08:17 PM IST

Namitha | ప్రముఖ నటి, బీజేపీ నాయకురాలు నమితకు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా తమిళనాడులోని మధురై మీనాక్షి అమ్మవారి ఆలయానికి వెళ్లిన తనను అడ్డుకున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఈ మేరకు ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా వివరాలను వెల్లడించారు. తనతో పాటు కుటుంబ సభ్యులను హిందూ కుల ధ్రువీకరణపత్రం అడిగారని చెప్పారు. దురుసుగా, అహంకారపూరితంగా సిబ్బంది, అధికారులు వ్యవహరించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తాను పుట్టుకతోనే హిందువునేనని.. తనతో అగౌరవంగా ప్రవర్తించిన సిబ్బందిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఆలయ అధికారుల తీరు తనను ఎంతో బాధకు గురి చేసిందని నమిత పేర్కొంది. అయితే, ఈ ఘటనపై ఆలయ పరిపాలన స్పందించింది.

Actress #Namitha alleged Madurai Meenakshi Amman Temple official restricted her entry into the temple for darshan & asked her to furnish proof of being a Hindu.

She was asked to put Kungumam in her forehead before allowing her to dharshan the deity.@xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/dKY1CSu8G0

