Actor Shivaji | సంప్రదాయిని సుప్పిని.. కొత్త ప్రాజెక్ట్ అనౌన్స్ చేసిన నటుడు శివాజీ

July 1, 2024 / 12:54 PM IST

Actor Shivaji | 90స్​ ఏ మిడిల్​క్లాస్ బయోపిక్ ద్వారా బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకోవ‌డ‌మే కాకుండా తన సెకండ్​ ఇన్నింగ్స్​ను సక్సెస్​ఫుల్​గా స్టార్ట్ చేశాడు టాలీవుడ్ సీనియ‌ర్ నటుడు శివాజీ. అయితే ఈ వెబ్ సిరీస్ త‌ర్వాత మ‌ళ్లీ అదే బ్యాన‌ర్‌లో త‌న కొత్త ప్రాజెక్ట్‌ను మొద‌లుపెట్టాడు శివాజీ. ఆదివారం త‌న పుట్టిన‌రోజు సంద‌ర్భంగా కొత్త మూవీ అనౌన్స్ చేసి అందరికీ సర్​ప్రైజ్ ఇచ్చారు.

శివాజీ న‌టిస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్ #SLR. బ‌ర్త్ డే సంద‌ర్భంగా మోష‌న్ పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేశారు. ఇక ఈ పోస్ట‌ర్ చూస్తే.. ల‌వ్ స్టోరీ అని తెలుస్తుంది. #SLR అనే వర్కింగ్ టైటిల్​తో వ‌స్తున్న ఈ చిత్రం త్వ‌ర‌లోనే షూటింగ్ ప్రారంభించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపింది. మ‌రోవైపు వరలక్ష్మి శరత్‌కుమార్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న ‘కూర్మ నాయకిస చిత్రంలో కూడా శివాజీ కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టించ‌బోతున్నాడు.

Team #SLR wishes the phenomenal actor @actorsivaji, a fantabulous birthday🔥🎊

The “Nostalgic Blockbuster” silver screen couple is back, along with “Sampradayini-Suppini,” with a lot more entertainment❤️‍🔥

A film by #SudheerSreeram & Team😎@etvwin @SreesivajiProds pic.twitter.com/tzQwPAhyix

— SreeSivajiProductions (@SreeSivajiprods) June 30, 2024