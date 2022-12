Rana Daggubati | లగేజ్‌ మిస్‌ ఘటన.. రానాకు క్షమాపణలు చెప్పిన ఇండిగో..!

December 5, 2022 / 11:42 AM IST

Rana Daggubati | టాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు రానా దగ్గుబాటికి ఇండిగో ఎయిర్‌లైన్స్‌ సంస్థ తాజాగా క్షమాపణలు చెప్పింది. లగేజ్‌ మిస్‌ విషయమై ఇండిగో ఎయిర్‌ లైన్స్‌ సంస్థపై రానా ఆసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన విషయం తెలిసిందే. తన లగేజ్‌ మిస్‌ అయిందని, స్టాఫ్‌ దాన్ని వెతికిపట్టుకోలేకపోయారని ట్వీట్టర్‌ ద్వారా ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఇలాంటి చెత్త అనుభవం తనకెప్పుడూ ఎదురవలేదంటూ ఘాటుగా స్పందించారు.

కాగా ఈ విషయమై రానాకు ఇండిగో క్షమాపణలు చెప్పింది. ‘సర్, మీ లగేజ్‌ మీతో పాటు విమానంలో రాకపోవడం వల్ల కలిగిన అసౌకర్యాన్ని మేము అర్థం చేసుకున్నాం. మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి మేము క్షమాపణలు కోరుతున్నాం. మీ లగేజ్ మీకు వీలైనంత త్వరగా అందిస్తామని హామీ ఇస్తున్నాం. ఇందుకోసం మా బృందం పని చేస్తోంది’ అంటూ ఇండిగో సంస్థ ట్వీట్‌ చేసింది.

Sir, we understand the discomfort when the bag doesn't arrive with you. While we apologise for the inconvenience caused in the meantime, please be assured, our team is actively working to get your luggage delivered to you at the earliest. (1/2)

— IndiGo (@IndiGo6E) December 4, 2022