Actor Nithiin | తండ్రైన హీరో నితిన్

September 6, 2024 / 06:03 PM IST

Actor Nithiin | టాలీవుడ్ యంగ్ హీరో నితిన్ (Actor Nithiin) తండ్రయ్యారు. ఆయన సతీమణి షాలిని కందుకూరి(Shalini Kandukuri) పండంటి మ‌గ‌బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. ఈ విష‌యాన్ని నితిన్ ఎక్స్ వేదిక‌గా తెలుపుతూ.. మా ఫ్యామిలీలోకి వ‌చ్చిన‌ సరికొత్త స్టార్‌కి స్వాగతం అంటూ ఫొటో పంచుకున్నాడు. ఇక ఈ విషయం తెలియడంతో అభిమానులు నితిన్ కు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు. 2020లో షాలిని కందుకూరిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్నాడు నితిన్. అయితే షాలిని గర్భవతి కావ‌డంతో గ‌త రెండు నెల‌లు నితిన్ షూటింగ్‌ల‌కు విరామం ఇచ్చిన విష‌యం తెలిసిందే. ఈ రెండు భార్య‌ను ద‌గ్గ‌రుండి చూసుకున్నాడు నితిన్.

Welcoming the NEWEST STAR 🌟 of our family!! ❤️ pic.twitter.com/otBHvwSnNo

— nithiin (@actor_nithiin) September 6, 2024