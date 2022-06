June 5, 2022 / 04:32 PM IST

Nikhil Spy Movie | యువ హీరో నిఖిల్ వ‌రుస సినిమాల‌తో జోరుమీదున్నాడు. ‘అర్జున్ సుర‌వ‌రం’ త‌ర్వాత ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ఈయ‌న నుంచి మ‌రో సినిమా రాలేదు. ఈ మూడేళ్ళ గ్యాప్‌ను పూర్తీ చేసేందుకు నిఖిల్ వ‌రుస‌గా సినిమాల‌ను ఒప్పుకుంటున్నాడు. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న చేతిలో నాలుగు సినిమాలున్నాయి. అందులో ‘స్పై’ ఒక‌టి. ప్ర‌ముఖ ఎడిట‌ర్ గ్యారీ బీహెచ్ ద‌ర్శ‌కుడిగా ప‌రిచ‌య‌మ‌వుతూ ఈ చిత్రాన్ని తెర‌కెక్కిస్తున్నాడు. గ‌తేడాది చివ‌ర్లో షూటింగ్‌ ప్రారంభించిన ఈ చిత్రం నుండి నెల‌లు గ‌డుస్తున్నా ఎలాంటి అప్‌డేట్ రాలేదు. ఈ క్ర‌మంలో ఏప్రిల్‌లో నిఖిల్ ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు.

పాన్ ఇండియా సినిమాగా తెర‌కెక్కుతున్న‌ ఈ చిత్ర‌ ఫ‌స్ట్‌లుక్ పోస్ట‌ర్‌కు ప్రేక్ష‌కుల నుంచి విశేష స్పంద‌న వ‌చ్చింది. తాజాగా చిత్ర బృందం మ‌రో బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించింది. స్పై సినిమా ఇంట్రో గ్లింప్స్‌ను జూన్ 6 ఉద‌యం 11.11 నిమిషాల‌కు విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ ప్ర‌క‌టించారు. ఈడి ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ ప‌తాకంపై రాజ‌శేఖ‌ర్ రెడ్డి, చ‌ర‌ణ్ తేజ్ ఉప్ప‌ల‌పాటిలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. యాక్ష‌న్ థ్రిల్ల‌ర్‌గా తెర‌కెక్కిన ఈ చిత్రం వ‌చ్చే ఏడాది ద‌స‌రాకు తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్‌, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం భాష‌ల్లో విడుద‌ల కానుంది. ప్ర‌స్తుతం నిఖిల్‌ సుకుమార్ నిర్మిస్తున్న ’18పేజిస్‌’, చందు ముండేటి ‘కార్తికేయ‌-2’ లు షూటింగ్‌ల‌లో బిజీగా ఉన్నాడు. వీటితో పాటు సుధీర్ వ‌ర్మతో త‌న మూడ‌వ సినిమాను చేయ‌నున్నాడు.

After #Karthikeya2 our next Will be an out nd out ACTION Extravaganza 👉🏼 #SPY … INTRO GLIMPSE on Monday, June 6th @ 11:11AM⏰

స్పై – स्पै – ஸ்பை – ಸ್ಪೈ – സ്പൈ@Ishmenon @Garrybh88 @AbhinavGomatam @tej_uppalapati @julian_amaru @sanya_thakurrr @sricharanpakala #KRajashekarreddy pic.twitter.com/OyS0icmvnK

— Nikhil Siddhartha (@actor_Nikhil) June 5, 2022