March 18, 2024 / 02:45 PM IST

Mister X | వైవిధ్యభరితమైన సినిమాలు చేస్తూ… తనకంటూ సౌత్ ఇండ‌స్ట్రీలో మంచి ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్నాడు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో ఆర్య (Arya). ఇక ఆర్య న‌టించిన త‌మిళ సినిమాలు తెలుగులో కూడా డ‌బ్ అయ్యి మంచి విజ‌యం సాధించాయి. అయితే ఆర్య ప్ర‌స్తుతం మిస్టర్‌ ఎక్స్‌ (Mister X) అనే సినిమా చేస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ మూవీ కోసం చాలా క‌ష్టప‌డుతున్నాడు ఆర్య. ఈ సినిమా గ‌తేడాది సెప్టెంబర్‌లో ప్రారంభంకాగా.. అప్ప‌టినుంచి మూవీ కోసం నిరంత‌రం శ్ర‌మిస్తునే ఉన్నాడు. తాజాగా ఈ మూవీ ఫ‌స్ట్ షెడ్యూల్ నుంచి చివ‌రి షెడ్యూల్ వ‌ర‌కు త‌న బాడీ మేక్ఓవర్ పై ప్ర‌త్యేక పోస్ట్ పెట్టాడు.

2023 ఏప్రిల్‌లో మిస్టర్‌ ఎక్స్ షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిన‌ప్ప‌టి నుంచి.. 2024 మార్చిలో చివ‌రి షెడ్యూల్ వ‌ర‌కు నా లుక్‌ ఇలా ఉంది అంటూ ఫోటోలు షేర్‌ చేశాడు. ఇక ఈ ఫొటోలు చూసిన నెటిజ‌న్లు ఆర్య ఫిట్‌నెస్‌కు ఫిదా అయిపోయి వాట్ ఏ ట్రాన్స్‌ఫర్మేషన్‌ అంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఇక మిస్ట‌ర్ ఎక్స్ సినిమాకు మ‌ను ఆనంద్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. కోలీవుడ్ హీరో గౌతమ్ కార్తిక్ (Gautham Karthik) కీల‌క పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్నాడు.

I m BACK at it Again😍🔥 This time for my next film #MrX directed by @itsmanuanand brother and bank rolled by @Prince_Pictures

Finalised the script in March 2023

Started working for the look from April 2023..

Shooting started from September

And Finally we r in last schedule… pic.twitter.com/7FUmrHSJmE

— Arya (@arya_offl) March 18, 2024