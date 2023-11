November 28, 2023 / 11:24 AM IST

Animal Pre Release Event | టాలీవుడ్ స్టార్ డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి వంగ దర్శకత్వంలో బాలీవుడ్ స్టార్ నటుడు రణ్​బీర్ కపూర్ హీరోగా తెరకెక్కిన సినిమా ‘యానిమల్. ఈ చిత్రం పాన్ ఇండియా లెవ‌ల్లో డిసెంబర్ 1న ఈ చిత్రం విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్​లోని మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీ వేదికగా యానిమల్ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్​ అట్టాహాసంగా నిర్వహించారు. ఇక ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ మహేశ్​ బాబు, దిగ్గజ దర్శకుడు ఎస్​ఎస్ రాజమౌళి ముఖ్య అతిథులుగా వచ్చారు. సినిమా నటీనటులు, టెక్నీషియన్స్​తో పాటు అభిమానులు కూడా భారీ ఎత్తున తరలివచ్చారు.

అయితే ఈ ఈవెంట్‌లో బాలీవుడ్ న‌టుడు సీనియర్ అనిల్ కపూర్ తెలుగులో మాట్లాడాడు. అంద‌రూ బాగున్నారా. ట్రైల‌ర్ చూశారా.. న‌చ్చిందా.. మీకో విషయం చెప్పాలి ఒక యాక్టర్ గా నాకు జన్మనిచ్చింది తెలుగు ఇండస్ట్రీనే. నా మొద‌టి సినిమా తెలుగు సినిమానే. బాపు గారి డైరెక్ష‌న్‌లో వ‌చ్చిన వంశ‌వృక్షం సినిమాతో ఎంట్రీ ఇచ్చాను. మ‌ళ్లీ ఇప్పుడు యానిమ‌ల్ సినిమాతో మీ ముందుకు వ‌చ్చాను. లెట్‌గా వ‌చ్చినా లేటెస్ట్‌గా వ‌చ్చాను. ఇది నాకు చాలా స్పెష‌ల్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ఇక చిత్ర‌యూనిట్ థాంక్యూ చెబుతూ దిల్ రాజును ల‌వ్ రాజ్ అన‌డం అనిల్ కపూర్ స్పీచ్‌కే హైలెట్‌గా నిలిచింది.

#AnilKapoor Intro for his speech in Telugu at #Animal Pre-Release Event. pic.twitter.com/9ZCJcAJfag

