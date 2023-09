Vijay Antony | బిచ్చగాడు హీరో విజయ్‌ ఆంటోని కుమార్తె ఆత్మహత్య

September 19, 2023 / 08:13 AM IST

చెన్నై: నటుడు, సంగీత దర్శకుడు, బిచ్చగాడు (Bichagadu) సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరైన విజయ్‌ ఆంటోని (Vijay Antony) ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం నెలకొన్నది. ఆయన కుమార్తె మీరా ఆంటోని (Meera) ఆత్మహత్య (Suicide) చేసుకున్నది. మంగళవారం తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు చెన్నైలోని (Chennai) డీడీకే రోడ్‌లోని తమ నివాసంలో ఆమె బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. 16 ఏండ్ల మీరా ఓ ప్రైవేటు పాఠశాలలో సీనియర్‌ ఇంటర్‌ చదువుతున్నది. ఆమె ఆత్మహత్యకు పాల్పడటానికి గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉన్నది. చదువుల్లో ఒత్తిడితోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడినట్లు సమాచారం. కాగా, లారా ఆత్మహత్య నేపథ్యంలో పలువురు సినీ ప్రముఖులు, అభిమానులు సంతాపం తెలియజేస్తున్నారు.

విజయ్‌ ఆంటోని గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బిచ్చగాడు సినిమాతో తెలుగులో ఆయన ప్రాపులర్‌ అయ్యారు. ఆ సినామకు సీక్వెల్‌గా వచ్చి బిచ్చగాడు 2 (Bichagadu-2)తమిళంలో కంటే తెలుగులోనే భారీగా వసూళ్లు రాబట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఇటీవలే ఆయన హత్య సినిమాతో టాలీవుడ్‌ను పలకరించారు.

🚨⚠️ SHOCKING :

16-year-old Meera, Daughter of actor and music director #vijayantony , committed suicide by hanging herself from an electric fan at 3 o’clock this morning 💔😱

• Laura, 12th std student, was said to be depressed. 😣 pic.twitter.com/iH8r5uh3cc

— The variant (@Vectornetwork1) September 19, 2023