November 9, 2023 / 01:35 PM IST

Ghoomer Movie | బాలీవుడ్ హీరో అభిషేక్‌ బచ్చన్ (Abhishek Bachchan) ప్రధాన పాత్రలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ఘూమర్‌ (Ghoomar). ఈ సినిమాలో క‌థ‌నాయిక‌గా సయామి ఖేర్ (Saiyami Kher) న‌టించింది. చీనీ క‌మ్ (Cheeni Cum), పా (Paa), ష‌మీతాబ్ (Shamithab), ప్యాడ్ మాన్ (Padman), కీ అండ్ కా (Ki & Ka) వంటి చిత్రాల తీసిన దిగ్గ‌జ ద‌ర్శ‌కుడు ఆర్‌. బాల్కి (R Balki) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హించాడు. స్పోర్ట్స్‌ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో దివ్యాంగురాలైన ఓ క్రీడాకారిణిని విజయవంతమైన క్రికెటర్‌గా మార్చే కోచ్‌ పాత్రలో అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ కనిపించాడు. ఆగస్టు 12న విడుదలైన ఈ చిత్రం పాజిటివ్ టాక్‌తో బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద మంచి విజ‌యాన్ని న‌మోదు చేసింది. ఇక ఈ సినిమా చూసిన మాజీ లెజెండ‌రీ బ్యాట‌ర్ సచిన్ టెండూల్కర్ ఘూమర్‌పై ప్ర‌శంస‌లు కురిపించిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇక ఈ సినిమా ఎప్పుడు ఓటీటీకి వ‌స్తుందా ఎప్పుడెప్పుడు చూద్దామా అంటూ ప్రేక్షకులు ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వారికి ఒక గుడ్ న్యూస్ వచ్చింది. తాజాగా ఈ చిత్రం ఓటీటీ లాక్ చేసుకుంది.

ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్ జీ5 (Zee5)లో ఘూమర్ సినిమా నవంబ‌ర్ 10 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానున్న‌ట్లు మేక‌ర్స్ తెలిపారు. ఈ విష‌యాన్ని సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా ప్ర‌క‌టించారు.

Paddy sir’s training ✅

Daadi’s concentration smoothie ✅

Jeet’s persistences ✅

Come what may, Anina is ready to #Ghoomer every challenge that life throws at her!#GhoomerOnZee5, premieres 10th Nov#ZEE5 pic.twitter.com/746ELQcW0t

