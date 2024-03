March 1, 2024 / 04:17 PM IST

Gaami | టాలీవుడ్ యువ న‌టుడు విశ్వక్‌ సేన్‌ (Vishwak sen) హీరోగా నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ‘గామి’ (Gaami). చాందిని చౌదరి కథానాయిక న‌టిస్తున్న ఈ సినిమాకు విద్యాధర్‌ కాగిత దర్శకత్వం వ‌హిస్తున్నాడు. క్రౌడ్‌ ఫండింగ్‌లో భాగంగా చేసిన ఈ సినిమాకు కార్తీక్‌ శబరీష్‌ నిర్మాత‌. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు గామి టీజ‌ర్ వీడియో విడుద‌ల చేయ‌గా మంచి రెస్పాన్స్ ద‌క్కించుకుంది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ విడుద‌ల చేశారు.

నేనెవరో.. అసలు ఎక్కడినుంచి వచ్చానో.. నాకీ సమస్య ఎప్పటి నుంచి ఉందో.. ఎంత ప్రయత్నించినా గుర్తు రావట్లేదు.. అంటూ విశ్వక్‌సేన్ వాయిస్‌ ఓవర్‌తో సాగుతున్ సంభాషణలు సస్పెన్స్‌గా సాగుతూ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఇదివరకెన్నడూ టచ్ చేయని కథాంశాన్ని సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై సరికొత్తగా చూపించబోతున్నాడా..? అంటూ తెగ చర్చించుకుంటున్నారు ట్రైలర్ చూసిన సినీ జనాలు. అయితే ఈ ట్రైల‌ర్ ఈవెంట్‌లో అంద‌రి కంటే ఎక్కువ హైలైట్ అయ్యింది న‌టి అభిన‌య‌. గామి ట్రైల‌ర్ లాంచ్ వేడుక‌లో ఆమె ఇచ్చిన సైన్ లాంగ్వేజ్ స్పీచ్ ఈవెంట్‌కే హైలైట్‌గా నిలిచింది.

ముందు నేను ఈ సినిమా ద‌ర్శ‌కుడు విద్యాధర్‌ కాగిత గురించి చెప్పాలి. ఆయన చాలా డేంజర్. ఆయనతో వర్క్ చేయడం చాలా కష్టం. 2018లో నన్ను కలిశారు. ఆరేళ్లు కలిసి వర్క్ చేశాం. నాకు స్క్రిప్ట్ చెప్పి, ఓకే చేసి షూట్‌కు వెళ్లిన తర్వాత అసలు ఆయన డైరెక్టర్ అంటే నేను నమ్మలేదు. ఇంత సాఫ్ట్‌గా ఉన్నారు, అసలు ఈయన డైరెక్షన్ చేస్తారా, అసలు ఏం అనట్లేదు అనుకున్నాను. డైరెక్టర్ ఒక చిన్న కెమెరా పట్టుకొని 15 రోజుల్లో నా షూట్ పూర్తిచేసేశారు అంటూ ‘గామి’ షూటింగ్ రోజులను గుర్తుచేసుకుంది అభినయ. ఇక అభినయ మాట్లాడిన ఫుల్ స్పీచ్ ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Actress #Abhinaya expresses herself through sign language at the #Gaami trailer launch.@imvangasandeep pic.twitter.com/8i9RkJTU4W

— _ (@MaJiRshaik) February 29, 2024