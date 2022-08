August 13, 2022 / 03:02 PM IST

Aanand Devarakonda ‘Baby’ Movie Dubbing started |‘దొర‌సాని’ సినిమాతో ఇండ‌స్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇచ్చాడు ఆనంద్ దేవ‌ర‌కొండ‌. మొద‌టి సినిమాతోనే డిజాస్ట‌ర్‌ను సాధించి ప్రేక్ష‌కుల నుండి తీవ్ర విమ‌ర్శ‌లు ఎదుర్కొన్నాడు. ఆ త‌ర్వాత గ‌తేడాది ఓటీటీలో నేరుగా విడుద‌లైన ‘మిడిల్ క్లాస్ మెలోడీస్‌’తో మంచి ప్ర‌శంస‌లు అందుకున్నాడు. ఆ త‌ర్వాత వ‌చ్చిన పుష్ప‌క విమానం కూడా మంచి విజ‌యం సాధించింది. ప్ర‌స్తుతం ఈయ‌న బేబి అనే రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్టైన‌ర్ సినిమా చేస్తున్నాడు. హృద‌య కాలేయం ఫేం సాయి రాజేష్ ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. షూటింగ్ ప్రారంభై నెల‌లు గ‌డుస్తున్న ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు సినిమాకు సంబంధించిన అప్‌డేట్‌లు రాలేవు. అయితే తాజాగా మేక‌ర్స్ ఓ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌కటించారు.

ఈ చిత్ర డ‌బ్బింగ్ కార్య‌క్ర‌మాలు ప్రారంభ‌మైన‌ట్లు మేక‌ర్స్ సోష‌ల్ మీడియాలో ప్ర‌క‌టించారు. అంతేకాకుండా బేబీ చిత్రం న్యూ ఏజ్ ల‌వ్‌స్టోరీగా తెర‌కెక్కుతుందని.. ప్రస్తుతం చిత్రీక‌ర‌ణ తుది ద‌శ‌లో ఉంద‌ని తెలిపారు. పోస్ట్ ప్రొడ‌క్ష‌న్ ప‌నులు కూడా మొదలు పెట్టిన‌ట్లు, త్వ‌ర‌లోనే సినిమా విడుద‌ల తేదీని ప్ర‌క‌టించ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. ఈ చిత్రంలో ఆనంద్‌కు జోడీగా ల‌ఘు చిత్రాల న‌టి వైష్ణ‌వి చైత‌న్య హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తుంది. మ‌న‌సాన‌మః షార్ట్ ఫిలిం ఫేం విరాజ్ అశ్విన్ కీల‌క‌పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రాన్ని మాస్ మూవీ మేక‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఎస్‌కేఎన్ నిర్మిస్తున్నాడు.

#BabyThemovie dubbing Pooja happened on auspicious today

Waiting to finish last leg of shoot and kick start promotions, every team member is so excited ❤️🤩@ananddeverkonda @viraj_ashwin @iamvaishnavi04 @sairazesh @DheeMogilineni @MassMovieMakers pic.twitter.com/4Gf7xLoT35

— SKN (Sreenivasa Kumar) (@SKNonline) August 12, 2022