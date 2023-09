September 9, 2023 / 12:45 PM IST

7/G Brindavan Colony | దశాబ్దాల సినీ చరిత్రలో లెక్కలేనన్ని ప్రేమకథల కాన్సెప్ట్‌తో సినిమాలు వచ్చాయి. అయితే అందులో కొన్ని మాత్రమే ప్రేక్షకుల గుండెల్లో బరువును మిగిల్చాయి. వాటిల్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకొనేది 7/G బృందావన్‌ కాలనీ. నిజానికి ఇదొక తమిళ సినిమా. కానీ తెలుగులో కోలీవుడ్‌ మించి విజయం సాధించింది. సినిమా వచ్చి పంతొమ్మిదేళ్లు గడిచినా ఇప్పటికీ టీవీల్లో వస్తుందంటే స్క్రీన్‌కు అతుక్కుపోతుంటాం. అంతలా చెదరిపోని జ్ఞాపకాలు మిగిల్చింది. ముఖ్యంగా సినిమా రిలీజప్పుడు యూత్‌లో ఈ సినిమా సృష్టించిన యుఫోరియా అంతా ఇంతా కాదు. వారం పాటు థియేటర్‌లలో టిక్కెట్‌లు దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడింది. అలాంటి కల్ట్‌ సినిమా మళ్లీ థియేటర్‌లలోకి వచ్చేస్తుంది.

సెప్టెంబర్‌ 22న ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్‌ కాబోతుంది. కాగా దీనిపై తాజాగా ఈ సినిమా హీరోయిన్‌ సోనియా ఈ సినిమా రీ-రిలీజ్‌ అవుతుండటంతో ఎగ్‌జైట్‌మెంట్‌కు గురవుతున్నట్లు తెలిపింది. నా ఆల్‌టైమ్‌ ఫేవరైట్‌ సినిమాల్లో ఒకటైన కల్ట్‌ క్లాసిక్‌ మూవీ 7/G బృందావన్‌ కాలనీ థియేటర్‌లలో మళ్లీ వస్తుందని తెలియడంతో చాలా సంతోషించాను. అదే విధంగా థ్రిల్‌గానూ ఉంది. దాదాపు పంతొనిమిదేళ్ల తర్వాత ఈ మ్యూజికల్‌ బ్లాక్‌ బస్టర్‌ మళ్లీ సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌కు రానుంది. ఈ సినిమాతో నాకున్న జ్ఞాపకాలు చెక్కు చెదరనివి. ఈ నెల 22నుంచి సినిమాను సిల్వర్‌ స్క్రీన్‌లలో చూడడానికి స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో సిద్ధంగా ఉండండంటూ చెప్పుకొచ్చింది.

ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌ తెరకెక్కబోతున్నట్లు కూడా తెలుస్తుంది. సెల్వ రాఘవన్‌ ఇప్పటికే స్క్రిప్ట్‌ పనుల్లో మునిగిపోయాడని చెన్నై టాక్‌. అయితే సీక్వెల్‌లో హీరోయిన్‌ ఎవరా అన్నది మిలియన్‌ డాలర్ల ప్రశ్న. ఎందుకుంటే తొలిపార్టులో సొనియా అగర్వాల్‌ చనిపోతుంది. దాంతో సెకండ్ పార్ట్‌లో హీరోయిన్‌ ఎవరా అన్నది అందరిలో క్యూరియాసిటీ నెలఉంది. పైగా అనితగా సోనియా చూపిన ఇంపాక్ట్‌ అంతా ఇంతా కాదు. నిజానికి ఈ సినిమా సక్సెస్‌లో సగం క్రెడిట్‌ ఆమెకే ఇవ్వాలి. ఇక తొలి పార్టుకు తన సంగీతంతో సినిమాకు ప్రాణం పోసిన యువన్‌ శంకర్‌ రాజానే సెకండ్ పార్టుకు కూడా సంగీతం వహించబోతున్నట్లు టాక్.

