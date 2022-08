August 23, 2022 / 06:55 PM IST

తెలుగు, త‌మిళ ప్రేక్ష‌కుల‌కు పెద్ద‌గా ప‌రిచ‌యం అక్క‌ర్లేని బ్యూటీ వ‌ర‌ల‌క్ష్మి శ‌ర‌త్ కుమార్ (Varalaxmi Sarathkumar). హీరోయిన్‌గా ఓ మెరుపు మెరిసిన‌ ఈ భామ విల‌న్‌గా కూడా న‌టించి సిల్వ‌ర్ స్క్రీన్‌పై త‌న‌ టాలెంట్ ఏంటో చూపించింది. గ‌తేడాది ర‌వితేజ న‌టించిన క్రాక్ సినిమాలో జ‌య‌మ్మగా నెగెటివ్ షేడ్స్ ఉన్న పాత్ర‌లో న‌టించ‌గా.. అదిరిపోయే రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇక మ‌రోవైపు నాంది సినిమాతోపాటు రీసెంట్‌గా వ‌చ్చిన ప‌క్కా క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌లో కూడా మెరిసింది వ‌ర‌ల‌క్ష్మి.

చూడ‌టానికి బొద్దుగా ఉన్న ఈ భామ అంద‌రికీ షాకిస్తూ కొత్త లుక్‌లోకి మారిపోయింది. కొత్త ట్రాన్స్ ఫార్మేష‌న్ లుక్ స్టిల్స్ (Slim Look)ను వ‌ర‌ల‌క్ష్మి నెట్టింటో షేర్ చేయ‌గా..ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి. పొట్టి డ్రెస్‌లో స్లిమ్‌గా (Sizzling Makeover) త‌ళుక్కున మెరుస్తూ కెమెరాకు ఫోజులిచ్చింది. కేవ‌లం 4 నెల‌ల కాలంలోనే అద‌న‌పు బ‌రువును త‌గ్గించుకొని ఇలా కొత్త లుక్‌లోకి మారింది.

ఫిట్ అండ్ స్లిమ్ లుక్‌లో దిగిన స్టిల్స్ షేర్ చేస్తూ..’క‌ష్టం నిజం..స‌వాలు నిజం..కానీ మీరే ల‌క్ష్యాన్ని చేరుకోవాల‌నుకుంటున్నారో.. మిమ్మ‌ల్ని ఏదీ ఆప‌లేదు..మీరు ఎవరో..మీరెలా ఉండాలో ఎవరూ మీకు చెప్పలేరు. నిన్ను నువ్వు చాలెంజ్ చేసుకో. మిమ్మల్ని మీరు పోటీగా చేసుకుంటే.. మీరు సాధించిన దాంతో ఆశ్చర్యపోవ‌డం ఖాయం.

నేను చూపించాల‌నుకున్న స్లిమ్ లుక్ వెనుక నాలుగు నెల‌ల కష్టం ఉంది. మీకు ఏది సంతోష‌మ‌నిపిస్తే అది చేయండి..ఇత‌రుల సంతోషాన్ని క‌లిగించే ప‌నులు చేయ‌కండి. ఎందుకంటే మీరేది చేయాలో..ఏం చేయ‌కూడ‌దో ఎవ‌రూ చెప్ప‌రు. మీ న‌మ్మ‌కం, విశ్వాసమే.. మీ ఆయుధం..మిమ్మ‌ల్ని మీరు న‌మ్మండి..’అంటూ స్పూర్తిని క‌లిగించే సందేశాన్ని పోస్ట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం బాల‌కృష్ణ న‌టిస్తోన్న ఎన్‌బీకే 107లో కీ రోల్ చేస్తోంది వ‌ర‌ల‌క్ష్మి శ‌ర‌త్ కుమార్.

#transformation can happen at anytime to anyone..believe in yourself.. don’t let anyone tell you what u can and cannot do..confidence is your best weapon.. challenge yourself.. you are the best competition for yourself.. you will be surprised how much you can achieve.. #believe pic.twitter.com/RzqEyR8e98

— 𝑽𝒂𝒓𝒂𝒍𝒂𝒙𝒎𝒊 𝑺𝒂𝒓𝒂𝒕𝒉𝒌𝒖𝒎𝒂𝒓 (@varusarath5) August 22, 2022