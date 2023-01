18 Pages | 18 పేజెస్ ఓటీటీ ప్రీమియర్‌ డేట్ ఫైనల్.. స్పెషల్ వీడియో

January 20, 2023 / 01:15 PM IST

నిఖిల్ సిద్దార్థ (Nikhil), అనుప‌మ పరమేశ్వరన్‌ (Anupama Parameswaran) కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన చిత్రం 18 పేజెస్ (18 Pages). ప‌ల్నాటి సూర్యప్రతాప్ డైరెక్ట్ చేసిన ఈ డిసెంబర్ 23న ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చింది. రొమాంటిక్ కామెడీ ఎంట‌ర్‌ టైన‌ర్‌గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం మ్యూజికల్‌ హిట్‌గా నిలిచింది. తాజాగా ఈ సినిమా ఓటీటీ ప్రీమియర్ డేట్‌ను ప్రకటించారు మేకర్స్‌. పాపులర్‌ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం ఆహాలో స్ట్రీమింగ్ కానుంది 18 పేజెస్‌.

ఈ చిత్రాన్ని అల్లు అరవింద్‌ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్‌ 2-సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌ బ్యానర్లపై బన్నీవాసు నిర్మించారు. 18 పేజెస్‌కు స్టార్ డైరెక్టర్ సుకుమార్ కథనందించారు. ‘ సుకుమార్‌ రైటింగ్స్ అంటేనే ఓ మ్యాజిక్‌.. ఆ కలం నుంచి వచ్చిన ఒక థ్రిల్లింగ్‌, టచింగ్ బ్లాక్ బస్టర్ 18 పేజెస్‌.. చదవడానికి అందుబాటులో.. సారీ జనవరి 27 నుంచి వీక్షించండి’ అంటూ ఆహా టీం స్పెషల్ వీడియోను షేర్ చేసింది.

అనుపమ పరమేశ్వరన్‌ ప్రస్తుతం తమిళంలో సిరెన్‌ సినిమాలో నటిస్తోంది. దీంతోపాటు మలయాళంలో కూడా ఓ మూవీ చేస్తోంది. నిఖిల్ సిద్దార్థ్‌ నటిస్తోన్న స్పై సినిమా షూటింగ్ పూర్తి చేసుకుంది. స్పై విడుదల తేదీపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. మరోవైపు కార్తికేయ 3తో కూడా బిజీగా కానున్నాడు నిఖిల్‌.

18 పేజెస్ ఓటీటీ ప్రీమియర్‌ డేట్ వీడియో..

Sukumar Writings antene oka magic✨ Aa pen nunchi vachina oka thrilling and touching blockbuster 18 Pages.#18PagesOnAHA – Available to read📖.. sorry watch from January 27th!❤️#18Pages #AlluAravind @aryasukku @actor_Nikhil @anupamahere @dirsuryapratap @GopiSundarOffl pic.twitter.com/yzwDfzMjcQ

— ahavideoin (@ahavideoIN) January 20, 2023