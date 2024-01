January 6, 2024 / 04:23 PM IST

12th Fail Movie | బాలీవుడ్ న‌టుడు విక్రాంత్ మాస్సే తాజాగా న‌టించిన‌ చిత్రం 12th ఫెయిల్(12th Fail). ఈ చిత్రం చిన్న సినిమాగా విడుద‌లై బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. కేవ‌లం రూ.20 కోట్ల బ‌డ్జెట్‌తో వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద రూ.64 కోట్లు వ‌సుళ్లు చేసింది. ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ చిత్రం అరుదైన రికార్డు అందుకుంది. హాలీవుడ్ మూవీ రేటింగ్స్ సంస్థ‌ లెటర్‌బాక్స్ ఇచ్చిన టాప్-రేటెడ్ డ్రామా మూవీస్‌ల‌లో 12th Fail చోటు ద‌క్కించుకుంది. ఈ విష‌యాన్ని లెట‌ర్ బాక్స్ అధికారికంగా ప్ర‌క‌టించింది.

మ‌రోవైపు ఈ సినిమా ఓటీటీలో కూడా రికార్డు వ్యూస్‌తో దూసుకుపోతుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ దిగ్గ‌జం డిస్నీ ప్లస్‌ హాట్‌స్టార్‌లో ఈ చిత్రం డిసెంబ‌ర్ 29 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుండ‌గా.. విడుదలైన రోజు నుంచే పాజిటివ్ టాక్‌తో న‌డుస్తూ.. హాట్‌స్టార్‌లో టాప్ టెన్‌లో నిలిచింది.

#12thFail among @letterboxd‘s Highest Rated Drama Films of 2023. Lands at no. 10.

The Letterboxd 2023 Year in Review: https://t.co/Xj4fTtv5rP#VidhuVinodChopra @VVCFilms@VikrantMassey @MedhaShankr @anantvijayjoshi @Anshumaanpushk1 @theHarishKhanna @priyanshuchats pic.twitter.com/P6Aw6i6ko5

— CinemaRare (@CinemaRareIN) January 6, 2024