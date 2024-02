February 2, 2024 / 10:57 AM IST

న్యూఢిల్లీ: పేటీఎం వ్య‌వ‌స్థాపకుడు, సీఈవో విజ‌య్ శేఖ‌ర్ శ‌ర్మ ఇవాళ కీల‌క ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. మీ ఫెవ‌రేట్ యాప్(Paytm App) ప‌నిచేస్తోంద‌ని ఆయ‌న త‌న సోష‌ల్ మీడియా అకౌంట్‌లో ట్వీట్ చేశారు. ఫిబ్ర‌వ‌రి 29 త‌ర్వాత కూడా త‌మ యాప్ ప‌నిచేస్తుంద‌ని ఆయ‌న అన్నారు. త‌మ‌కు మ‌ద్ద‌తు ఇస్తున్న యూజ‌ర్ల‌కు ఆయ‌న థ్యాంక్స్ తెలిపారు. పేటీఎంపై ఇటీవ‌ల ఆర్బీఐ ఆంక్ష‌లు విధించిన విష‌యం తెలిసిందే. కస్టమర్‌ అకౌంట్లు, వ్యాలెట్లు, ఫాస్టాగ్స్‌, నేషనల్‌ కామన్‌ మొబిలిటీ కార్డు (ఎన్‌సీఎంసీ)లు, ఇతర సాధనాల్లో టాప్‌-అప్‌లు లేదా డిపాజిట్లను అంగీకరించడానికి వీల్లేదని పీపీబీఎల్‌కు ఆర్బీఐ తేల్చి చెప్పింది.

“Your favourite #Paytm app is working & will keep working beyond 29th Feb, 2024 as well,” tweets our Founder and CEO @vijayshekhar. Read here! #PaytmKaro pic.twitter.com/CDcTyVuQGg

— Paytm (@Paytm) February 2, 2024